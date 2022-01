Kai Haase (GASGAS): Qualifikation und 2 Startcrashs

Schon bei seinem US-Debüt hat der deutsche Freestyler Kai Haase (GASGAS) sein Ziel mit dem Einzug ins Abendprogramm erreicht. In den Rennen lief es leider weniger gut. Haase schied nach zwei Stürzen aus.

Kai Haase ist in den USA eine Einmannshow. Er pflegt und wartet sein Motorrad selbst: Waschen, Kette spannen, Luftfilter wechseln und reinigen, Öl- und Reifenwechsel. In den letzten Tagen hat der Berliner noch weitere Trainings-Sessions auf Supercrossstrecken und eine Mountainbiketour unternommen. Dabei wurde auch ein Renntag simuliert, wie er während der Meisterschaften stattfindet, inklusive Track-Walk am Streckenrand sowie Zeittrainings-Sprint-Simulationen. «Alles soll so original wie möglich sein», erklärt Haase. «Ich bin gut gelaunt», sagt er in seinem letzten Vlog vor dem Saisonauftakt in Anaheim. «Ich bin gut gelaunt, obwohl ich gerade 100 Dollar für die Streckengebühren bezahlt habe und jetzt gleich nochmal 100 Dollar für Sprit ausgebe - zum dritten Mal in zwei Tagen und ich werde gleich für die Ersatzteile nochmal mehrere hundert Dollar ausgeben.»

In Anaheim angekommen, schrieb der Berliner in den sozialen Medien: «Mein größter Kindheitstraum wird gerade wahr.» Haase hatte sich zum Ziel gesetzt, es ins Abendprogramm zu schaffen. Dafür musste er sich im Bereich der Top 40 qualifizieren. Mit einer Rundenzeit von 1:04 erreichte er dieses Ziel in Anaheim auf Rang 32 auf Anhieb!

Haase stand am Startgatter des ersten 450er Vorlaufs gemeinsam mit Cooper Webb, Eli Tomac, Justin Barcia, Chase Sexton, Marvin Musquin und weiteren großen Namen der Szene. Der Berliner kam jedoch nicht besonders gut aus dem Startgatter. In der ersten langgezogenen Linkskurve kollidierte direkt vor ihm Theodore Pauli (Kawasaki) mit Joan Cros (Kawasaki). Beide stürzten, Haase konnte nicht ausweichen und stürzte ebenfalls. Das Heatrace war nach 50 Metern eigentlich vorbei, auch wenn er weiterfuhr und auf P16 gewertet wurde. Haase musste nun in das LCQ (Hoffnungslauf).

Nach dem Start in den Hoffnungslauf geriet Haase noch auf der Startgeraden mit Mason Kerr (Kawasaki) aneinander, verlor dabei die Balance und touchierte mit dem Vorderrad Kerrs Hinterrad. Haase wurde noch auf der Startgeraden bei hohem Tempo heftig zu Boden gerissen und von einem nachfolgenden Fahrer erfasst. Für Haase war damit das Rennen und der Renntag von Anaheim vorbei. Es liegen zur Zeit noch keine Informationen über eventuelle Verletzungen vor. Wir hoffen an dieser Stelle, dass Kai Haase das Angel Stadium von Anaheim nach diesem Zwischenfall am Ende gesund verlassen konnte.