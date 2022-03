Verletzungsupdate Cooper Webb (KTM)

Titelverteidiger Cooper Webb (KTM) wurde nach seinem Crash in Detroit untersucht. Nach ersten Erkenntnissen hat er sich keine Brüche in der Schulter und an der Hand zugezogen. Am Montag soll er genauer untersucht werden.

«Man muss fairerweise sagen, dass es Cooper ziemlich heftig erwischt hat», kommentierte das Red Bull KTM Werksteam die Situation nach dem 10. Lauf der US Supercrossmeisterschaften im Ford Field Stadium von Detroit (Michigan). Webb startete gut ins Finale und rangierte nach der ersten Runde auf Platz 5. Binnen weniger Runden war er auf P3 vorgerückt. Nach 6 Runden wurde er vom späteren Sieger Eli Tomac überholt und in Runde 9 setzte sich Malcolm Stewart (Husqvarna) gegen ihn durch.

Nach der Hälfte des Rennens rangierte er damit auf P5, doch von hinten kam HRC-Werksfahrer Chase Sexton immer näher. Als die Überrundungen begannen, wurde es auf der rutschigen Strecke eng und heikel. Sexton ging mit einem Powerslide durch die Linkskehre vor der Rhythmussektion. Rechts vor Webb befand sich ein überrundeter Fahrer, links von hinten flog Sexton heran. Webb schien etwas die Übersicht verloren zu haben, nahm die erste Doppelkombination zu weit und landete auf der Kuppe des dritten Hügels, wodurch er komplett seinen Schwung verlor und nach links abdriftete. Dort flog aber bereits Sexton heran. Webb wurde von Sexton in der Luft getroffen und beide gingen hart zu Boden und mussten sich erst einmal sortieren. Das Jersey von Sexton wurde bei dem Zwischenfall total zerrissen.

Im Medical Center im Stadion vor Ort wurde Webb untersucht. «Nach der ersten Untersuchungen durch den Rennarzt wurden weder im Bereich der Schulter noch an der Hand Brüche diagnostiziert. Am Montag sollen in Florida aber weitere Untersuchungen und Röntgenaufnahmen erfolgen.

Webb versuchte mit nur einer Hand am Lenker zu retten, was noch zu retten war. Er wurde mit 8 Runden Rückstand auf Platz 20 gewertet und holte damit 3 Punkte. In der Meisterschaft fiel der amtierende Champion aber von P3 auf P5 zurück. Sein Rückstand zu Tabellenführer Eli Tomac wuchs in Detroit von 33 auf 56 Punkte an. Mit noch 7 zu absolvierenden Rennen ist für Webb die Titelverteidigung in weite Ferne gerückt.

Ergebnis Detroit, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

...

20. (DNF) Cooper Webb (USA), KTM

21. (DNF) Jason Anderson (USA), Kawasaki

22. (DNF) Chase Sexton (USA), Honda

...

DNS: Ken Roczen (GER), Honda

DNS: Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Max Anstie (GBR), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 229

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 187, (-42)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 187, (-42)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 184 (-45)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 173, (-56)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 164, (-65)