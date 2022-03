Vorschau Indy: Kann sich Tomac weiter absetzen?

Dieses Wochenende findet in Indianapolis der 11. Lauf der US Supercrossmeisterschaften statt. Eli Tomac (Yamaha) konnte sich an der Tabellenspitze bereits absetzen und seine Verfolger bremsen sich gegenseitig aus.

Im Lucas Oil Stadium von Indianapolis wird am kommenden Wochenende der 11. Lauf der US-Supercrossmeisterschaften ausgetragen. Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) konnte sich beim letzten Rennen in Detroit in der Meisterschaftstabelle deutlich absetzen, denn sein Verfolger Jason Anderson (Kawasaki) stürzte und fiel angeschlagen aus. Damit konnte der Yamaha-Werksfahrer seinen Vorsprung an der Tabellenspitze beim letzten Rennen von 17 auf 42 Punkte vergrößern. Was auch immer in Indianapolis passieren wird: Tomac wird in jedem Falle Tabellenführer bleiben und einiges spricht dafür, dass er seinen Vorsprung sogar noch ausbauen könnte, denn der 29-Jährige ist fit und strotzt vor Selbstvertrauen.

Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson ist nach eigenen Angaben nach seinem Detroit-Crash noch nicht zu 100% fit. Auch Cooper Webb (KTM) geht mit einem Handicap ins Rennen, denn bei ihm wurde in dieser Woche ein Bruch im Mittelhandknochen diagnostiziert, eine Folge seines Sturzes in Detroit. Aber der tapfere Webb will trotzdem in Indy starten: «Ich werde schließlich fürs Rennfahren bezahlt, also starte ich», kommentierte der KTM-Werksfahrer die Lage.

Meisterschaftsstand 450 ccm nach Runde 10 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 229

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 187, (-42)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 187, (-42)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 184 (-45)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 173, (-56)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 164, (-65)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 164, (-65)

8. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 141, (-88)

9. Ken Roczen (GER), Honda, 133, (-96)

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 119, (110)

Ostküstenmeisterschaft:

Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence hat 3 von 4 Rennen in der laufenden Saison gewonnen. Er geht auch in Indianapolis als Favorit an den Start. Nach seiner Schulterverletzung soll Max Vohland in Indianapolis wieder für das KTM-Werksteam starten.

Tabellenstand 250 East nach Runde 4:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 99

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 91 (-8)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 68, (-31)

4. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 67, (-32)

5. Enzo Lopez (USA), Yamaha, 64, (-35)

6. Jordon Smith (USA), Honda, 63, (-36)

7. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 60, (39)

8. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 58, (-41)

9. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 50, (-49)

10. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 42, (-57)

Der Kurs in Indianapolis verfügt über eine Sandsektion, einen Wall-Jump sowie Rhythmussektionen sowie das obligatorische Waschbrett.

So können die Rennen in Indianapolis verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (Saisonpass für 129,99 US$)



Zeitplan Indianapolis*)

Samstag, 19. März 2022

18:05: 250SX East Gruppe C Qualifying 1

18:20: 250SX East Gruppe B Qualifying 1

18:35: 250SX East Gruppe A Qualifying 1



18:50: 450SX Gruppe A Qualifying 1

20:05: 450SX Gruppe B Qualifying 1



20:20: 250SX East Gruppe C Qualifying 2

20:35: 250SX East Gruppe B Qualifying 2

20:50: 250SX East Gruppe A Qualifying 2

21:05: 450SX Gruppe A Qualifying 2

21:20: 450SX Gruppe B Qualifying 2

Sonntag, 20. März 2022

Vorläufe:

00:08: 250SX East Vorlauf 1

00:22: 250SX East Vorlauf 2

00:36: 450SX Vorlauf 1

00:50: 450SX Vorlauf 2



Hoffnungsläufe:

01:20: 250SX East Hoffnungslauf

01:32: 450SX Hoffnungslauf



Finals:

01:54: Finale 250SX East

02:29: Finale 450SX



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr