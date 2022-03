Justin Barcia (GASGAS): Podium mit kaputter Hand 13.03.2022 - 15:43 Von Thoralf Abgarjan

Justin Barcia schaffte es in Detroit aufs Podium
Justin Barcia verletzte sich an der rechten Hand und musste genäht werden

Nach seinem Crash im Training und 7 Stichen am rechten Mittelfinger glaubte GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia selbst nicht mehr an ein Podium, doch er profitierte vom Crash Andersons und verbesserte sich in der Tabelle.