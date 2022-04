Vorschau: Letztes Triple Crown Event in St. Louis

Der 13. Lauf der US Supercrossmeisterschaften wird in St. Louis als drittes und zugleich letztes Triple Crown Event der Saison 2022 ausgetragen. Eli Tomac (Yamaha) hat sich bereits deutlich abgesetzt.

Nach einem freien Wochenende gehen die US Supercrossmeisterschaften an diesem Wochenende in St. Louis (Missouri) mit Runde 13 von 17 weiter. Das Rennen im 'The Dome of America's Center' wird das dritte und letzte Rennen dieser Saison im Triple Crown Format. Die beiden anderen Triple-Events fanden in Glendale und Arlington statt. Bei den Triple Crown Rennen finden keine Vorläufe statt, sondern Sieger und Platzierte werden aus den Ergebnissen von 3 Finalrennen ermittelt.

Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) bringt nach St. Louis ein komfortables Punktepolster von 54 Punkten mit. Während er sich an der Spitze bereits deutlich absetzen konnte, geht es zwischen Anderson und Barcia im Kampf um Platz 2 weiterhin eng zu.

In St. Louis nicht mit am Start stehen wird Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb, der sich am letzten Mittwoch im Training verletzt hatte. Damit ist Marvin Musquin der einzige KTM-Werksfahrer am Startgatter, denn auch Aaron Plessinger ist nach einem Armbruch ausgefallen. Ken Roczen hatte die Saison schon nach dem 9. Meisterschaftslauf in Daytona wegen gesundheitlicher Probleme vorzeitig beendet.

Meisterschaftsstand nach Runde 12 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 281

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 227, (-54)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 222 (-59)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 221, (-60)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 208, (-73)

6. Marvin Musquin (FRA), KTM, 206, (-75)

7. Chase Sexton (USA), Honda, 183, (-98)

8. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 135, (-130)

9. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 141, (-140)

10. Ken Roczen (GER), Honda, 133, (-148)

In der 250er Klasse geht es in St. Louis mit dem 6. Lauf der Ostküstenmeisterschaft weiter, in der Jett Lawrence das Zepter übernommen hat.

Tabellenstand 250 East nach Runde 5:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 125

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 114 (-11)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 87, (-38)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 81, (44)

5. Enzo Lopez (USA), Yamaha, 81, (-44)

6. Jordon Smith (USA), Honda, 78, (-47)

Die Strecke in St. Louis hat ein langes Waschbrett mit 12 Hügeln, eine Sandsektion, eine Brückendurchfahrt sowie und eine langgestreckte Highspeed-Linkskehre.

So können die Rennen in St. Louis verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan St. Louis*)

Samstag, 09. April 2022

18:35: 250SX East Gruppe C Qualifying 1

18:50: 250SX East Gruppe B Qualifying 1

19:05: 250SX East Gruppe A Qualifying 1

19:20: 450SX East Gruppe A Qualifying 1

19:35: 450SX East Gruppe B Qualifying 1

19:50: 450SX East Gruppe C Qualifying 1

20:30: 250SX East Gruppe C Qualifying 2

20:45: 250SX East Gruppe B Qualifying 2

21:00: 250SX East Gruppe A Qualifying 2

21:15: 450SX Gruppe A Qualifying 2

21:30: 450SX Gruppe B Qualifying 2

21:45: 450SX Gruppe C Qualifying 2

Hoffnungsläufe:

22:30: 250SX East Hoffnungslauf (LCQ)

22:43: 450SX East Hoffnungslauf (LCQ)

Sonntag, 10. April 2022

Finale 1:

01:08: Finale 1 250SX East

01:33: Finale 1 450SX

Finale 2:

02:13: Finale 2 250SX East

02:31: Finale 2 450SX

Finale 3:

03:07: Finale 3 250SX East

03:33: Finale 3 450SX



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr