Nique Thury: Holeshot in den USA und Führungsrunden

Im 250er Westküsten-Heatrace von Seattle zog der deutsche Club MX Pilot Dominique Thury den Holeshot und führte das Rennen an. Im Finale lief es später nicht ganz so gut, aber der deutsche Glücksritter ist jetzt noch mot

Der deutsche Club MX Yamaha Pilot Dominique Thury qualifizierte sich mit Rang 14 im Qualifying solide für das Abendprogramm von Seattle. Im Vorlauf geschah dann eine kleine Sensation: Der Schneeberger zog den Holeshot und führte das Feld vor Lawrence, Swoll, Blose, Craig und allen anderen Stars der Szene an. Er verteidigte seine Führung über die gesamte erste Runde und wehrte sogar den Angriff von Hunter Lawrence erfolgreich ab.

In den folgenden Runden konnte der Deutsche sogar die ersten Angriffe von Lawrence abwehren. Ab der zweiten Runde wurde Thury durchgereicht. P5 war für den deutschen Glücksritter, der seine Teilnahme am US-Supercross in Eigenregie bestreitet, ein toller Erfolg.

«Was für ein Wahnsinns-Gefühl», strahlte Thury. «Ich habe meine ersten Runden hier in Amerika geführt! Das hat mich definitiv hungrig für mehr gemacht!»

Ins Finale startete er auf P13, fiel nach einem Sturz in Runde 9 ganz ans Ende des Feldes zurück und kämpfte sich bis zum Ende wieder auf Rang 14 nach vorne. Auch wenn sein Ergebnis nach dem Vorlauf hätte besser ausfallen können: Der Schneeberger verbesserte sich in der Tabelle nach 7 absolvierten Runden dennoch von P18 auf P15.

«Im Finale konnte ich meine Leistung leider nicht ganz wiederholen», kommentierte Thury sein Rennen am Ende des Tages. Der Schneeberger hadert noch an einer Verletzung und hofft, dass er bis zum nächsten Rennen in Atlanta am 16. April wieder fit ist. «Die Pause sollte ich gut nutzen können, um in Atlanta wieder fit in das East-West Showdown zu sein.»

In Atlanta wird es zum ersten East-West Showdown kommen, in dem die Piloten der Westküste gegen die der Ostküste antreten. Thury zeigt sich kämpferisch: «Vielen Dank an alle, die mir helfen besser zu werden. Ich bin noch lange nicht fertig.»

Ergebnis Seattle, 250West:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Christian Craig (USA), Yamaha

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

5. Vince Friese (USA), Honda

6. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

…

14. Dominique Thury (GER), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 7:

1. Christian Craig (USA), Yamaha, 171

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 145, (-26)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 141, (-30)

4. Vince Friese (USA), Honda), 117, (-54)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 106, (-65)

6. Nate Trasher (USA), Yamaha, 94, (-77)

...

15. Dominique Thury (GER), Yamaha, 49, (-122)