James Stewart in die «Hall of Fame» aufgenommen

US-Supercross- und Motocross-Ikone James «Bubba» Stewart (36) wurde in die «Hall of Fame» der US-Föderation AMA aufgenommen.

James Stewart hat in vielerlei Hinsicht Geschichte geschrieben. Zum einen sind da seine Triumphe in der AMA-Motocross- und Supercross-Serie und sein extremer Fahrstil, die ihn zur absoluten Ikone gemacht haben. Auf der anderen Seite hat der 36-Jährige als erster farbiger Sportler im Motocross durch Seriensiege Kult-Status erlangt.

Die Aufnahme in die prestigeträchtige «AMA Motorcycle Hall of Fame» fand am 28. Oktober im Rahmen der jährlichen Feier in Pickerington im Bundesstaat Ohio statt. Stewart, der mittlerweile wie Bruder Malcolm mit Rasta-Look auftritt, war selbst anwesend und bedankte sich für die große Ehre.

Auch seine beiden Kinder und seine Eltern waren neben Bruder Malcolm bei der Feier mit dabei. Stewart hat in seiner Karriere in der Supercross- und Motocross-Serie in Summe 98 Siege eingefahren. Damit wird der Mann aus Haines City in Florida aktuell nur von «GOAT» Ricky Carmichael (42) überboten, der sagenhafte 162 Triumphe feiern konnte.

Stewart hat seine Popularität auch weiter genutzt und mit Partnern die Bekleidungsmarke Seven MX auf den Markt gebracht, die er selbst bereits getragen hat. Mit seinem Podcast «Bubbas World» ist Stewart zudem weiter mit dem aktuellen Geschehen in der US-Serie verbunden.

Dazu tritt er mittlerweile auch als TV-Experte auf. Sein Debüt feierte er beim Nationals-Event in Budds Creek, wo er auch den neunfachen Weltmeister Antonio «Tony» Cairoli (Red Bull-KTM) traf.