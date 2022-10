Colt Nichols wird Nachfolger von Ken Roczen bei HRC

Die Nachfolge von Ken Roczen bei HRC wird Colt Nichols antreten. Der 28-Jährige wird Teamkollege von Chase Sexton, während Hunter und Jett Lawrence in der 25045 Klasse bleiben.

Colt Nichols hatte ursprünglich vor, an der Supercross-WM teilzunehmen. Kurzfristig zog er seine Nominierung zurück, was ein sicheres Zeichen dafür war, was er von HRC angeheuert wurde. HRC nimmt aber an der neu ausgeschriebenen und global ausgetragenen Supercross-WM nicht teil und wollte bereits Ken Roczen von seiner Teilnahme abhalten. Dieses Vorhaben scheiterte, weil Roczens Vertrag mit HRC bereits ausgelaufen war und der Deutsche nicht mehr weisungsgebunden war,

Nun ist es offiziell: Nichols wird HRC-Werksfahrer und damit der offizielle Nachfolger von Ken Roczen bei HRC. Nichols wird in der der 450er AMA Supercross-Serie 2023 antreten. Sein Teamkollege ist Chase Sexton, während Hunter und Jett Lawrence in der 250-Klasse antreten

Der 28-jährige Colt Nichols stammt aus Muskogee (Oklahoma) und hat als 250er-Fahrer zahlreiche Erfolge erzielt, darunter vier Siege in der AMA Supercross-Serie der 250er Klasse. 2021 wurde er Ostküsten-Champion der Lites-Klasse.

«In erster Linie bin ich einfach dankbar für diese Chance», erklärte Nichols. «Ich wollte schon immer für HRC starten. Es ist eines der renommiertesten Teams im Fahrerlager. Ich hoffe, ich kann dazu beitragen, gute Ergebnisse zu erzielen und möchte dem Team auf jede erdenkliche Weise helfen. In die 450er-Klasse zu wechseln und gegen die besten Fahrer der Welt anzutreten, wird viel Spaß machen und sehr herausfordernd sein. Mit Chase habe ich einen großartigen Teamkollegen, von dem ich auch noch viel lernen kann. Ich freue mich wirklich darauf, an die Arbeit zu gehen.»

«Wir freuen uns sehr, Colt im Team Honda HRC willkommen zu heißen», erklärte der Manager of Sports & Experiential bei American Honda, Brandon Wilson. «Während des Auswahlverfahrens hat niemand ein schlechtes Wort über Colt verloren. Er ist ein unglaublich talentierter Fahrer und auch einfach eine nette Person, von der wir wissen, dass sie hervorragend in das Team passen wird. Alle unsere aktuellen Fahrer mögen Colt. Da Colt mit unserem offiziellen Testfahrer Trey Canard gut befreundet ist, glauben wir, dass es insgesamt eine positive Energie geben wird.»