Tom Vialle (KTM): Das US-Abenteuer beginnt

Tom Vialle im neuen Look

Der zweifache MX2-Weltmeister Tom Vialle aus Frankreich startet dieser Tage seine neue Herausforderung in der US-Motocross- und Supercross-Szene.

MX2-Weltmeister Tom Vialle hat seine ersten Tage in den USA hinter sich gebracht. Der Franzose, der den WM-Titel 2022 in einem Herzschlag-Finale gegen Jago Geerts (Yamaha) für das Red Bull-KTM-Werksteam gesichert hat, wird 2023 für KTM die US-Supercross- und Motocross-Serie in der 250er-Klasse bestreiten.

Zu diesem Zwecke hat der 21-Jährige mittlerweile seine Zelte in den USA aufgeschlagen. Im Workshop bei KTM USA hat sich Vialle bereits orientiert, dort wartete vor einigen Tagen ein perfekt vorbereitetes Trainingsbike auf den Sohn von Ex-GP-Ass Frédéric Vialle.

Erste augenscheinliche Veränderung: Im Unterschied zur Weltmeisterschaft wird Vialle in den USA in seiner Debüt-Saison mit der Startnummer 128 antreten. In Europa war es über Jahre die Nummer 28.

Vialle hat auch bereits einige Trainings-Sessions auf der Piste von Pala Raceway in Kalifornien hinter sich gebracht. In den USA wird Vialle mit Ausrüstung der Marke Thor unterwegs sein, im MX2-Team der WM war Vialle mit Alpinestars-Bekleidung ausgerückt.

Vialle hat mittlerweile auch sein privates Umfeld verändert. Der Franzose war längere Zeit mit Cecilia Prado, sie ist die Schwester von MXGP-Star Jorge Prado, liiert. Seine neue Partnerin ist die Belgierin Britt Geyskens (21). Diese Beziehung hält Vialle aber im Unterschied zur Zeit mit Prado eher im Hintergrund.