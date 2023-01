Cooper Webb (KTM): Überrundete Fahrer halfen ihm

Red Bull KTM-Ass Cooper Webb ist nach seinem zweiten Podiumsplatz im zweiten Rennen der Supercross-Meisterschaft in den USA der härteste Verfolger von Spitzenreiter Eli Tomac (Yamaha).

Nach der Absage des Supercross-Events in Oakland wegen starker Regenfälle war San Diego in der Nacht auf Sonntag erst das zweite Rennen der neuen US-Saison. Mit Titelverteidiger und Yamaha-Star Eli Tomac gab es einen überzeugenden Sieger.

Heißestes Eisen für KTM USA bleibt Cooper Webb, der nach dem zweiten Rang in Anaheim 1 auch diesmal wieder auf Platz 2 fuhr – lediglich 1,1 Sekunden fehlten dem 27-Jährigen beim Zielsprung zu Sieger Tomac. Webb war davor Fünfter in seinem Vorlauf und erreichte in der Qualifikation Position 3.

Im Gegensatz zu Anaheim 1, als er von weit hinten angebraust kam, führte Webb das Rennen diesmal bereits am Ende der vierten Runde an. «Es war ein guter Abend», fasste er zusammen. «Ich bin gut vom Start weggekommen – das war wichtig, so wie sich die Piste dann entwickelt hat.»

Webb schnappte sich die Führung von Kawasaki-Mann Adam Cianciarulo: «Ich habe einige Runden lang geführt, was cool war. Aber die Pace war hoch und ich habe gegen Rennmitte ein paar kleine Fehler eingebaut. Am Ende haben mir die überrundeten Fahrer ermöglicht, dass ich wieder näher an Eli herankomme. Es war recht hektisch am Ende, es war ein enger Zieleinlauf.»

Die Bilanz von Webb fällt vielversprechend aus: «Generell bin ich froh und zufrieden, wie die neue Saison gestartet ist und ich freue mich darauf, von jetzt an weiter Druck zu machen. Es war für mich zu diesem Zeitpunkt des Jahres sehr positiv zu sehen, was es braucht, um zu gewinnen und so nahe dran zu sein. Wir werden aus den Fehlern lernen und weiterkämpfen.»

Ergebnis San Diego, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Chase Sexton (USA), Honda

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9. Aaron Plessinger (USA), KTM

10. Joey Savatgy (USA), Kawasaki

11. Christian Craig (USA), Husqvarna

12. Colt Nichols (USA), Honda

13. Justin Hill (USA), KTM

14. Dean Wilson (GB), Honda

15. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

...

DNS: Marvin Musquin (F), KTM

Meisterschaftsstand nach Lauf 2 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 52

2. Cooper Webb (USA), KTM, 46, (-6)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 39, (-13)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 37, (-15)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 36, (-16)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 33, (-19)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32, (-20)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 29, (-23)

9. Aaron Plessinger (USA), KTM, 29, (-23)

10. Colt Nichols (USA), Honda, 28, (-24)