Vorschau SX San Diego: Das nächste Schlammrennen?

Chase Sexton tritt in San Diego mit dem redplate des Meisterschaftsführenden an

Am kommenden Wochenende gehen die US-Supercross-Meisterschaften in San Diego in ihre dritte Runde und im Süden Kaliforniens könnte es nach der Schlammschlacht von San Francisco gleich die nächste Packung geben.

Nach der Schlammschlacht von San Francisco erklärte der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen, dass es sein härtestes Supercross-Rennen im Schlamm war. Am kommenden Wochenende wird im offenen Snapdragon Stadium von San Diego der 3. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften ausgetragen und es könnte nach den aktuellen Wetterprognosen erneut ein Schlammrennen geben.

Zwar liegen die Temperaturen im Süden Kaliforniens trotz der Kältewelle tagsüber oberhalb von 15 Grad, aber speziell am Samstagnachmittag Ortszeit könnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut zu regnen beginnen. Ab 16 Uhr steigt die prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit sprunghaft an und ab 17:30 Uhr werden die Rennen gestartet. Ken Roczen hat im Schlamm von San Francisco nach einem Husarenritt vom Ende des Feldes noch das Podium erreicht. Nasse Bedingungen könnten für die Europäer ein kleiner Vorteil sein, aber ein solches Rennen ist immer auch ein Lotteriespiel.

In beiden Meisterschaften hat es in San Francisco einen Führungswechsel gegeben. Titelverteidiger Chase Sexton (KTM) hat nach seinem Sieg in der 450er Klasse die Tabellenführung übernommen und wird mit dem 'redplate' antreten. In San Francisco tankte auch Eli Tomac (Yamaha) wieder Selbstvertrauen und katapultierte sich mit Rang 2 auf den 3. Tabellenrang. Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence haderte mit den schlammigen Verhältnissen und konnte auf P9 nur Schadensbegrenzung betreiben.

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:

1. Chase Sexton (USA), KTM, 45

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 38, (-7)

3. Eli Tomac (USA) Yamaha, 35, (-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 33, (-12)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32, (-12)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 32, (-12)

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 27, (-18)

9. Jorge Prado (E), GASGAS, 24, (-21)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24, (-21)

In der Lites-Westküsten-Meisterschaft konnte beim letzten Rennen in San Francisco Star Racing Yamaha Werksfahrer Jordon Smith die Tabellenführung übernehmen. In San Diego nicht mehr dabei sein wird Kawasaki-Neuzugang Maximus Vohland, der sich zu Wochenmitte im Training verletzte.

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 2:

1. Jordon Smith (USA), Yamaha, 47

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 42, (-5)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 38, (-9)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 35, (-12)

5. Carson Mumford (USA), Honda, 29, (-18)

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 27, (-20)

7. Julien Beaumer (USA), KTM, 27, (-20)

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 26, (-21)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 26 (-21)

10. Joshua Varize (USA), GASGAS, 22, (-25)

Alle 17 Runden der AMA-Supercross-Serie werden im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)



Zeitplan Supercross San Diego:

Samstag, 20. Januar 2024

19:30 – Freies Training

20:35 – Qualifikationstraining 1, 250

21:20 – Qualifikationstraining 1, 450

22:50 – Qualifikationstraining 2, 250

23:35 – Qualifikationstraining 2, 450

Sonntag, 21. Januar 2024

Vorläufe

02:36 - 250SX Vorlauf 1

02:50 - 250SX Vorlauf 2



03:04 - 450SX Vorlauf 1

03:18 - 450SX Vorlauf 2

Last Chance Qualifyer

03:50 - 250SX Last Chance Qualifier

04:02 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals

04:21 - 250SX Main Event (15 Minuten + 1 Runde)

04:56 - 450SX Main Event (20 Minuten + 1 Runde)



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr