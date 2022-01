Lebensgroße Statue soll an William Dunlop erinnern

Dreieinhalb Jahre nach seinem Todessturz erfährt William Dunlop in seiner nordirischen Heimat eine besondere Ehre. Im Februar soll in den Joey und Robert Dunlop Memorial Gardens von ihm eine Gedenkstatue enthüllt werden.

William Dunlop war unter den Road-Racing-Fans einer der beliebtesten und angesehensten Fahrer. Im Juli 2018 stürzte er im Training zum Skerries 100 und zog sich tödliche Verletzungen zu. Der ältere Bruder von Michael Dunlop wollte bei diesem nationalen Straßenrennen nach einer kurzen Pause erstmals wieder an einem Rennen teilnehmen.

Schon sein Onkel Joey Dunlop, der mit 26 Siegen bei der Tourist Trophy immer noch unangefochten die ewige Bestenliste beim wichtigsten Straßenrennen der Welt anführt, war im Jahr 2000 bei einer Veranstaltung in Tallinn ums Leben gekommen. Auch sein Vater Robert Dunlop starb acht Jahre danach im Training für das North West 200 den Rennfahrertod.

In ihrer nordirischen Heimatstadt Ballymoney wurde zu Ehren ihrer berühmten Söhne ein Memorial Garden errichtet, in dem lebensgroße Statuen der beiden und Gedenktafeln mit der Auflistung ihrer Erfolge an sie erinnern. Im Februar wird diese Gedenkstätte um eine Statue des mehrmaligen NW-200- und Ulster-GP-Siegers erweitert.