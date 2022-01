John McGuinness: «Schäme mich für mein Alter»

Auch im fortgeschrittenen Alter kann sich John McGuinness nicht der Faszination «Road Racing» entziehen. Der Brite wird bei der diesjährigen Tourist Trophy mit 50 Jahren an der Startlinie stehen.

«Ich schäme mich ein bisschen für mein Alter», scherzt John McGuinness. «Unfassbar, aber ich werde mit 50 Jahren an der Startlinie stehen. Mit 50?! Als ich Joey Dunlop gesehen habe, wie er mit 48 drei Mal gewinnen konnte und dachte ich mir damals, er sei ein alter Kauz – und jetzt werde ich sogar zwei Jahre älter als er sein. Manchmal denke ich <Was mache ich da bloß?>, es ist wie eine Krankheit, eine totale Droge, ein Albtraum, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Aber es ist alles, woran ich denken kann.»

McGuinness, dem mit 23 Siegen nur drei Erfolge auf die Bestmarke von Dunlop fehlen, glaubt nicht mehr daran, diesen Rekord einzustellen. «Mein Ziel ist im Grunde nur, sicher zu sein und die TT zu genießen. Ich werde mit der gleichen Einstellung an die Sache herangehen wie in den letzten zwanzig Jahren: Ich muss sicherstellen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind und gute Leute um mich sind. Ein Traum wäre natürlich, auf dem obersten Treppchen zu stehen und das Joey-Dunlop-Ding zu machen, aber ich denke, die Realität ist, dass das nicht passieren wird.»

«Wenn ich Peter Hickman in der Britischen Superbike-Meisterschaft BSB beobachte, muss ich mir die Frage stellen, ob ich in der Lage bin ihn bei der Tourist Trophy schlagen kann. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber es sind in der Vergangenheit schon seltsamere Dinge passiert. Ein Fahrer könnte in einem BSB-Rennen vor der TT stürzen und sich das Schlüsselbein brechen und deshalb nicht dabei sein; das ist schon vorgekommen. Ich werde mich einfach auf das konzentrieren, was ich tue, und dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist.»

Der zweifache Familienvater aus der Grafschaft Lancashire, der kürzlich einen Vertrag bei Honda UK unterzeichnet hat, weiß auch um eine weitere Herausforderung, die auf ihn und seine Kollegen bei der TT warten wird. «Jeder wird es hart finden, sechs Runden zu fahren, nachdem man lange nicht da war. Wir hatten 2019 fünf Rennen an einem Tag. Ich konnte danach meinen Hintern nicht von meinem Ellbogen unterscheiden, aber man muss als Fahrer einfach versuchen mit dem umgehen, was auf einen zukommt.»