Richard Cooper gewinnt auch zweiten Supertwin-Lauf

Wie schon im ersten Rennen hat Richard Cooper in der Supertwin-Klasse keinen Gegner. Ob er sich am Abend auch wirklich über die Siege freuen darf, entscheidet sich bei einer Nachkontrolle seines Motorrades.

Gerade noch Dritter im Superbike-Rennen muss Richard Cooper sofort wieder auf sein Supertwin-Motorrad steigen, mit dem er den ersten Lauf in überlegener Manier vor Pierre Yves Bian und Paul Jordan gewinnen konnte. Weil ein Protest gegen seine extrem schnelle Kawasaki eingebracht wurde, darf er nur unter Vorbehalt am zweiten Rennen teilnehmen.

Cooper vor Joe Loughlin und Bian lautet die Reihenfolge in die erste Kurve. Bian setzt einen späteren Bremspunkt als alle anderen und kann von Glück reden, dass die Aktion ohne Sturz abgegangen ist. Das Resultat aus Lauf 1, in dem er sich nur Cooper beugen musste, dürfte für den Gesamtsieger der IRRC Supersport 2021 und Manx-Newcomer-GP-Sieger außer Reichweite zu sein.

Fast zwei Sekunden beträgt der Vorsprung von Cooper auf Loughlin. Eine Fünf-Mann-Gruppe bestehend aus Jeremy McWilliams, Lee Johnston, Christian Elkin, Michael Sweeney und Jamie Coward ist bereits über sechs Sekunden zurück. Paul Jordan, der Dritte des ersten Rennens, liegt lediglich an der zwölften Stelle.

Cooper präsentiert sich in Bestform. Mit 4:47,065 Minuten verbessert er seinen Rekord aus Lauf 1 um weitere 2,7 Sekunden. Loughlin hat bereits mehr als sechs Sekunden auf ihn verloren, hat seinerseits aber über sechs Sekunden Vorsprung auf McWilliams. Elkin muss an sechster Stelle liegend in der Juniper-Schikane über die Wiese ausweichen und stürzt beim Versuch wieder auf die Strecke zu gehen.

Während Cooper dem Sieg und Loughlin dem zweiten Platz entgegenfahren entpuppt sich dahinter Johnston als Spätbremser. In der vorletzten Runde gelingt es ihm sich vor McWilliams und Coward zu setzen. Danach gibt er den dritten Paltz nicht mehr aus der Hand. Sweeney, Matthew Rees, Andrea Majola, Gary McCoy und Emmet O´Grady vervollständigen die Top-10.

Ergebnis Supertwin 2

1. Richard Cooper (GB), Kawasaki. 2. Joe Loughlin (IRL), Paton, 11,241 sec zur. 3. Lee Johnston (NI), Aprilia, +16,332 sec. 4. Jeremy McWilliams (NI), Paton. 5. Jamie Coward (GB), Kawasaki. 6. Michael Sweeney (IRL), Kawasaki. 7. Matthew Rees (GB), Kawasaki. 8. Andrea Majola (I), Paton. 9. Gary McCoy (GB), Kawasaki. Schnellste Runde: Cooper in 4:47,065 min.