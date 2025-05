Michael Dunlop (BMW) gewinnt auch Superstock-Rennen

Michael Dunlop holt sich zwei Siege an einem Tag

Michael Dunlop feiert in der Superstock-Klasse seinen siebenten Sieg beim NW200. Für den drittplatzierten Ian Hutchinson ist es die emotionale Rückkehr auf das Podium nach einer Zeit mit gesundheitlichen Problemen.

Die Zuseher haben bereits zwei spannende Rennen gesehen. Davey Todd hat sich auf seiner BMW in der Klasse Superbike durchgesetzt und Lokalmatador Michael Dunlop hat mit seinem Sieg in der Supersport-Kategorie für Begeisterung unter seinen Fans gesorgt. Im Superstock-Rennen haben sie die Gelegenheit, ihrer Erfolgsbilanz einen weiteren Sieg hinzuzufügen.

Allerdings treffen sie mit Peter Hickman, Dean Harrison, Jamie Coward und Mike Browne auf härteste Konkurrenz. Ausgerechnet Alastair Seeley, der mit 29 Siegen beim North West 200 unangefochten die Bestenliste anführt, ist nach dem Motorschaden im Superbike-Rennen und mangels Ersatzmaschine zum Zuschauen verdammt.

Die Sonne steht bereits tief und die Schatten sind länger geworden. Zum dritten Mal in Folge an diesem Tag stich Todd als Erster Richtung York Corner. Ian Hutchinson schafft es aus der vierten Startreihe an die zweite Stelle vor Dunlop und Harrison. Mit Respektabstand folgt John McGuinness (Honda) vor Conor Cummins (BMW) und Josh Brookes (Honda).

Hickman hat die Chance auf den Sieg verspielt, als er in der Magherabuoy-Schikane durch den Notausgang muss. Am Ende der ersten von vier Runden liegt er abgeschlagen an der zehnten Stelle.

Im zweiten Umlauf auf dem über 14 langen Kurs zwischen den Städten Portstewart, Coleraine und Portrush nimmt Dunlop Todd 2,5 Sekunden ab und hängt in seinem Windschatten. Aber auch Harrison hat noch nicht aufgegeben. Der Honda-Werksfahrer möchte dieses Jahr unbedingt auch beim North West 200 einen Sieg einfahren.

In der dritten Runde liegt plötzlich Dunlop unangefochten an der ersten Stelle. Todd hat offenbar gröbere Probleme beim Schalten, muss beim University Corner geradeaus und fällt auch hinter Harrison und Hutchinson zurück. Hickman hat sich mittlerweile wieder nach vorgekämpft und liegt unmittelbar hinter seinem Teamkollegen Todd an der fünften Position.

Die letzte Runde nimmt Dunlop, dem seine Verletzung vom Trainingssturz nicht zu beeinträchtigen scheint, mit fast einer Sekunde vor Harrison in Angriff. Fehlerlos fährt er seinem zweiten Sieg an diesem Tag entgegen. Mit Hutchinson an der dritten Stelle ist zu Tränen gerührt, hat er doch eine schwere Zeit mit Verletzungen und einem Schlaganfall hinter sich.

Ergebnis North West 200, Superstock, 8. Mai 2025

1. Michael Dunlop (GB), BMW, 4 Runden. 2. Dean Harrison (GB), Honda, 2,659 sec zur. 3. Ian Hutchinson (GB), BMW +8,474 sec. 4. Davey Todd (GB), BMW. 5. Peter Hickman (GB), BMW. 6. Josh Brookes (AUS), Honda. 7. Conor Cummins (GBM), BMW. 8. Michael Evans (GBM), Honda. 9. John McGuinness (GB), Honda. 10. Paul Jordan (GB), Honda. Ferner: Nicht gestartet: Julian Trummer (A), Kawasaki. Ausgefallen: Olivier Lupberger (CH), Yamaha.