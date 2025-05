Schwerer Unfall von Peter Hickman sorgt für Abbruch

Das dritte Qualifikationstraining für die Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man musste nach einem schweren Unfall von Peter Hickman abgebrochen werden. Der 14-fache TT-Sieger wurde ins Nobles Hospital geflogen.

Am Freitagnachmittag ging das zweite Qualifying für die Tourist Trophy ohne Probleme über die Bühne. Honda-Werksfahrer Dean Harrison hatte mit seinem Superstock-Motorrad die schnellste Trainingszeit abgeliefert, nur knapp dahinter folgten die BMW-Piloten und Teamkollegen Peter Hickman und Davey Todd. Mit Michael Dunlop (BMW) an der vierten Stelle hatten sich die Favoriten vom Rest des Feldes abgesetzt.

Mit einiger Spannung wurde das Abendtraining erwartet. Harrison machte sich mit seinem Superbike als erster Fahrer auf den Weg. Hickman hatte sich für sein Superstock-Motorrad entschieden und folgte zehn Sekunden danach. Auch David Johnson (Superbike), Ian Hutchinson (Superstock) sowie Dunlop (Superstock) nahmen das dritte Qualifying auf. Todd hatte es nicht ganz so eilig, er ließ sich Zeit bis er ebenfalls auf die Strecke ging.

Von Glen Helen zur Ballaugh Bridge, wo die zweite Zwischenzeit genommen wird, hatte Harrison 3:04,166 Minuten benötigt. Nur 0,337 Sekunden langsamer war Hickman, der Dunlop, Johnson und Hutchinson auf Distanz hielt. Nur wenige Sekunde später wurde das Training mit der roten Flagge gestoppt. Während Harrison, John McGuinness, Conor Cummins und James Hillier von der Kamera eingefangen wurden, fehlte von Dunlop und Hickman jede Spur.

Es war Hickman, der für den Abbruch gesorgt hatte. Der 14-fache TT-Sieger und Rundenrekordhalter war in Streckenabschnitt Kerrowmoar schwer zu Sturz gekommen. Wie von offizieller Seite berichtet wurde, war der 38-jährige BMW-Fahrer nach dem Unfall ansprechbar. Sein Zustand wurde als stabil bezeichnet. Zur Abklärung seiner Verletzungen wurde der großgewachsene Brite mit dem Rettungshubschrauber ins Nobles Hospital eingeliefert.

Weil es in der Zwischenzeit im Westen der Isle of Man zu regnen begonnen hatte, wurde das Training nicht wieder aufgenommen. Sollte es das Wetter am Samstag zulassen, sind zwei weitere Qualifikationssessions, die den Abschluss der Trainingswoche bilden, vorgesehen.

Zeitplan (MESZ)

Samstag, 31. Mai

11:30 Uhr Superbike/Superstock

12:30 Uhr Seitenwagen

13:30 Uhr Supersport/Supertwin

15:00 Uhr Superbike/Superstock

15:45 Uhr Supersport/Supertwin

17:00 Uhr Seitenwagen