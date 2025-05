TT 2025 mit erstem freiem Training offiziell eröffnet

Nach teils heftigen Regenfällen am Morgen klarte das Wetter auf, sodass ein erstes Training für die Tourist Trophy endlich möglich war. Weil es noch zahlreiche feuchte Stellen gab, verzichtete man auf die Zeitnehmung.

Noch am Vormittag hätte es niemand auf der Isle of Man für möglich gehalten, dass am Abend doch noch das erste Training für die Rennen zur Tourist Trophy durchgeführt werden kann, aber rechtzeitig wich der Regen sonnigen Abschneiden. Zahlreiche feuchten Stellen entlang des über 60 Kilometer langen Kurses veranlassten die Offiziellen, aus Sicherheitsgründen einerseits auf die Zeitnahme zu verzichten und andererseits den Seitenwagen die Vorfahrt zu lassen.

Angeführt wurde das Feld von den letztjährigen Doppelsiegern Ryan und Callum Crowe. Ihnen folgten ihre Herausforderer Pete Founds/Jevan Walmsley und der 14-fache TT-Sieger Ben Birchall mit seinem Beifahrer Patrick Rosney. Nach der geschwindigkeitskontrollierten Runde am Vortag konnten auch der Niederländer Wiggert Kranenburg und der Deutsche Kevin Kölsch erstmals im Renntempo den kniffligen Snaefell Mountain Course befahren.

Um 20:20 Uhr MESZ ging es endlich auch für die Solo-Piloten los, darunter der Österreicher Julian Trummer und der Schweizer Lukas Maurer. Der Deutsche David Datzer musste seine Teilnahme an der Tourist Trophy verletzungsbedingt absagen, nachdem er in Stare Mesto in einen schweren Unfall verwickelt wurde. Er ließ es sich aber nicht nehmen, telefonisch den Gästen des früheren TT-Piloten Horst Saiger ein wenig von seinem Leidensweg zu erzählen.

Als erster Fahrer machte sich TT-Rekordsieger Michael Dunlop mit seinem Supertwin-Motorrad auf den Weg. Nach einem Umlauf tauschte der Nordire die Paton gegen die Supersport-Ducati, mit der er zwei Runden abspulte. Auch die Mitfavoriten Peter Hickman, Dean Harrison und Davey Todd und alle anderen Piloten nutzten die Gelegenheit, die Strecke in Augenschein zu nehmen und die Abstimmung ihrer Motorräder einem ersten Test zu unterziehen.

Die Wettervorhersage für den Mittwoch ist gut, einer ersten Qualifyingsession am Abend sollte nichts im Wege stehen. Um 19:30 Uhr MESZ ist das Zeittraining für die Klassen Superstock und Superbike geplant, gefolgt um 20:20 Uhr MESZ von den Kategorien Supertwin und Supersport. Um 21.10 Uhr MESZ bilden die Seitenwagengespanne den Abschluss.