Zweites Qualifying fällt Schlechtwetter zum Opfer

Hatte es am Vormittag noch den Augenschein, dass das zweite Qualifying gestrichen werden müsste, gab es am frühen Nachmittag einen leichten Hoffnungsschimmer, doch dann kam trotzdem noch die Absage.

Am Mittwoch durchlebten die Fahrer und Teams ein Wechselbad der Gefühle. Am Vormittag hatten sie sich bereits mit dem Gedanken angefreundet, dass wie bereits am Montag die Wetterbedingungen kein Training zulassen. Das Organisationsteam hatte eine Erklärung herausgegeben, dass es nicht davon ausgeht, dass am Abend ein Training möglich sei.

Doch um die Mittagszeit gab es einen leichten Hoffnungsschimmer. Weil sich das Wetter besser als vorgesagt entwickelte, stiegen die Chancen, dass das zweite Qualifying wie ursprünglich geplant über die Bühne gehen kann. Um 19.30 Uhr MESZ war das Training der Klassen Superstock/Superbike vorgesehen, 50 Minuten später gefolgt von den Kategorie Supertwin/Supersport. Die Seitenwagen sollten um 21.10 Uhr MESZ auf die Strecke gehen.

Obwohl im Bereich des Fahrerlagers und entlang der über 60 Kilometer langen Strecke noch nichts von einer erneuten Verschlechterung zu erkennen war, wurden alle Hoffnungen zunichte gemacht. Rennleiter Gary Thompson sah sich gezwungen, die Trainingssitzungen aufgrund der aktuellen Prognosen aus dem Ronaldsway Met Office zu streichen.

Die Absage trifft vor allem auch die beiden deutschsprachigen Teilnehmer hart, weil es für sie noch einige Aufgaben zu erledigen gegeben hätte. Der Schweizer Lukas Maurer beklagte nach dem gestrigen Training, dass seine Superbike-Maschine extrem unruhig lag und schwer zu kontrollieren war und dem Österreicher Julian Trummer unterliefen am Vortag einige Fehler, die es zu vermeiden galt, um auf die gewünschten Rundenzeiten zu kommen.

Weil es am Freitag die letzte Möglichkeit für ein Zeittraining gibt, bevor am Samstag die Rennen der Klasse Supersport und Seitenwagen am Programm stehen, wurde der Zeitplan abgeändert. Zusätzlich zu den Trainingssitzungen am frühen Nachmittag, haben die Fahrer auch am Abend noch ausreichend Gelegenheit, ihre Motorräder für den Renneinsatz abzustimmen.

Geänderter Zeitplan (MESZ)

Freitag, 30. Mai

14:00 Uhr Superbike/Superstock

15:05 Uhr Seitenwagen

15:55 Uhr Supersport/Supertwin

19:30 Uhr Superbike/Superstock

20:20 Uhr Supersport/Supertwin

21:10 Uhr Seitenwagen