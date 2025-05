Honda-Werkspilot Dean Harrison gibt weiter Ton an

Nach einigen Absagen fanden die Piloten heute im zweiten Qualifying perfekte Bedingungen vor. Das machte sich dann auch in den Rundenzeiten bemerkbar. Dean Harrison und Crowe/Crowe markierten erneut die Bestzeiten.

Kein Training am Montag, nur eine ungezeitete Runde am Dienstag und abermals kein Training am Donnerstag. Die Geduld der Fahrer und Teams wurde in den letzten Tagen auf eine harte Probe gestellt. Für sie gab es am Ende der Trainingswoche dringenden Aufholbedarf. Am frühen Freitagnachmittag wurden sie mit besten Bedingungen belohnt.

Auch im zweiten Zeittraining erwies sich Dean Harrison als schnellster Fahrer auf dem Snaefell Mountain Course. Auf seinem Superstock-Motorrad benötigte er für eine Runde 17:02,394 Minuten. Die beiden BMW-Fahrer Peter Hickman und Davey Todd verloren allerdings lediglich 4,3 bzw. 5,1 Sekunden auf den Honda-Piloten. Michael Dunlop (BMW) lag als Vierter bereits mehr als 20 Sekunden zurück.

«Ich habe das Gefühl, dass ich noch schneller fahren kann», kommentiert der auf der Isle of Man lebende Brite seine Zeit. Für seine Rivalen muss sich diese Aussage fast wie eine gefährliche Drohung angehört haben. Mit seiner seriennahen Maschine war er sogar um 1,3 Sekunden flotter unterwegs als Todd auf dem sündhaft teuren Superbike.

Auch in der Supersport-Klasse hatte Harrison auf seiner Honda die Nase vorne. Mit Dunlop (Ducati), Hickman (Triumph) und Todd (Honda) nehmen auch hier die «großen» Vier die ersten vier Positionen ein. In den Rennen am Montag und Mittwoch ist ein harter Schlagabtausch zu erwarten, liegen ihre Rundenzeiten doch extrem eng zusammen.

Die Zeit war eigentlich bereits abgelaufen, trotzdem wurde Michael Dunlop die Möglichkeit eingeräumt, mit seiner Supertwin eine Runde zu drehen. Der nordirische Paton-Pilot schaffte es so noch, Michael Evans von der ersten Position zu verdrängen. Während Hickman auf das Training verzichtete, markierte Todd hinter Dominic Herbertson und Mike Browne die fünftschnellste Zeit.

Sollte sich nicht noch etwas Überraschendes oder Dramatisches ergeben, stehen die Favoriten bei den Seitenwagen bereits fest. Ryan und Callum Crowne «flogen» förmlich um den 60 Kilometer langen Kurs. Die Lokalmatadore, die letztes Jahr beide Rennen gewannen, waren unfassbare 34,5 Sekunden schneller als Pete Founds/Jevan Walmsley. Die drittplatzierten Ben Birchall/Patrick Rosney lagen weitere 15 Sekunden zurück.

Ergebnisse 2. Zeittraining (30. Mai)

Klasse Superbike

1. Davey Todd (BMW), 17:03,782 min. 2. Peter Hickman (BMW), 17:14,279. 3. Conor Cummins (BMW), 17:16,641. 4. Nathan Harrison (Honda), 17:23,451. 5. Michael Dunlop (BMW), 17:25,110. 6. Shaun Anderson (Suzuki), 17:25,813. 7. Dean Harrison (Honda), 17:30, 260. 8. John McGuinness (Honda), 17:37,967. 9. James Hillier (Honda), 17:37,975. 10. Rob Hodson (Honda), 17:38,202. Ferner: 14. Lukas Maurer (Yamaha),18:22,259.

Klasse Superstock

1. Dean Harrison (Honda), 17:02,394 min. 2. Peter Hickman (BMW), 17:06,742. 3. Davey Todd (BMW), 17:07,484. 4. Michael Dunlop (BMW), 17:23,029. 5. Ian Hutchinson (BMW), 17:26,799. 6. Mike Browne (BMW), 17:28,175. Ferner: 26. Julian Trummer (Kawasaki), 18:15,936. 38. Lukas Maurer (Yamaha), 18:48,205.

Klasse Supersport

1. Dean Harrison (Honda), 17:40,383 min. 2. Michael Dunlop (Ducati), 17:43,325. 3. Peter Hickman (Triumph), 17:44,954. 4. Davey Todd (Honda), 17:50,762. 5. Josh Brookes (Honda), 17:58,922. 6. James Hillier (Kawasaki), 18:02, 209. Ferner: 20. Lukas Maurer (Yamaha), 18:45,681.

Klasse Supertwin

1. Michael Dunlop (Paton), 18:31,897 min. 2. Michael Evans (Kawasaki), 18:38,605. 3. Dominic Herbertson (Paton), 18:40,753. 4. Mike Browne (Kawasaki), 18:44,256. 5. Davey Todd (Paton), 18:48,995. 6. Buz Furber (Yamaha), 19:05,430.

Klasse Seitenwagen

1. Ryan Crowe/Callum Crowe (Honda), 18:49,994. 2. Peter Founds/Jevan Walmsley (Honda), 19:24,524. 3. Ben Birchall/Patrick Rosney (Honda), 19:39,788. 4. Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (Yamaha), 19:44,864. 5. Lee Crawford/Scott Hardie (Kawasaki), 19:45,992. 6. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (Yamaha), 20:16,645. Ferner: 17. Wiggert Kranenburg/Kevin Kölsch (Honda), 21:25,370.