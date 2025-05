Samstag-Rennen für Training auf Montag verschoben

Eigentlich standen am Samstag die ersten Rennen der Klassen Supersport und Seitenwagen auf dem Programm. Sie werden auf Montag verschoben, am Samstag soll es zusätzliche Qualifikationsläufe geben.

Selbstvertrauen ist im Sport der Schlüssel zum Erfolg. Ganz besonders gilt das für die Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man. Weil der Snaefell Mountain Course über 60 Kilometer lang und mit unzähligen Schlüsselstellen gespickt ist, ist jeder Fahrer bestrebt, so im Training viele Runden wie möglich abzuspulen, um sich einerseits mit den Gegebenheiten vertraut zu machen und andererseits das Motorrad bestmöglich abzustimmen.

Umso härter traf die Teilnehmer der diesjährigen Ausgabe die wetterbedingten Absagen der Trainingssitzungen am Montag und Donnerstag. Auch am Dienstag konnte aus Sicherheitsgründen lediglich eine ungezeitete Runde gedreht werden.

Die Rennleitung war in den letzten Tagen gefordert, rasche Entscheidungen zu treffen. So wurde für Freitagabend ein zusätzliches Qualifying eingeschoben. Auch für Samstag gibt es eine Änderung des Programmes. Weil die Wetterprognose nicht gerade vielversprechend ist, gibt es anstatt der Rennen der Klassen Supersport und Seitenwagen wenn möglich zusätzliche Qualifikationsläufe. Die Rennen sind nun für Montag vorgesehen.

Geänderter Zeitplan (MESZ)

Samstag, 31. Mai

11:30 Uhr Superbike/Superstock

12:30 Uhr Seitenwagen

13:30 Uhr Supersport/Supertwin

15:00 Uhr Superbike/Superstock

15:45 Uhr Supersport/Supertwin

17:00 Uhr Seitenwagen

Sonntag, 1. Juni

14:30 Uhr Rennen Superbike

Montag, 2. Juni

11:45 Uhr Rennen Supersport 1

15:00 Uhr Rennen Seitenwagen 1