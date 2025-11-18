TT2026: Manxman Conor Cummins wird sein eigener Boss

Conor Cummins hat die Gründung seines eigenen Teams «Conrod Motorsport» für die nächstjährigen Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man bekannt gegeben und schlägt damit ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

Die nächstjährige Tourist Trophy wird die bereits 20. In der Karriere von Conor Cummins sein. Bei diesem speziellen Anlass wird der Lokalmatador erstmals auf einem Motorrad seines eigenen Teams sitzen. Inspiriert von seinem erfolgreichen Kaffeeunternehmen «Conrod's» mit Sitz in Douglas, das vor zehn Jahren gegründet wurde, ist sein Team sowohl ein persönlicher Meilenstein, als auch eine neue Herausforderung. Noch steht allerdings noch nicht fest, welche Motorräder er in den beiden Superstock-Rennen einsetzen wird.

Über das neue Projekt sagte der Manxman: «Ich freue mich auf die Herausforderung, mein eigenes Team zu leiten. Es ist ein großer Schritt und ein Sprung ins Ungewisse, aber es ist etwas, das ich schon zu verschiedenen Zeitpunkten meiner Karriere in Betracht gezogen habe. Mit dem Wachstum des Unternehmens scheint jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein. Ich freue mich darauf, meine beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden.»

Und weiter: «Der Wettbewerb ist mittlerweile härter denn je, daher mache ich mir keine Illusionen darüber, wie viel Arbeit das sein wird. Aber ich hatte das Glück, im Laufe der Jahre mit einigen großartigen Menschen und Teams zusammenzuarbeiten, und ich werde all dieses Know-how, das ich dabei gewonnen habe, einbringen, um sicherzustellen, dass ich in der bestmöglichen Position bin, wenn ich am Start stehen werde.»

Mit zwölf Top-3-Plätzen bei der TT, darunter Superstock-Podiumsplätze in den Jahren 2010 und 2022 sowie Resultaten unter den ersten Sechs in den letzten zwei Jahren, bleibt der sechstschnellste TT-Fahrer einer der beständigsten Teilnehmer auf dem Snaefell Mountain Course. Seine besondere Affinität zur Superstock-Klasse zeigte Cummins mit dem dritten Platz im Jahr 2010 und einem hervorragenden zweiten Platz im Jahr 2022 eindrucksvoll.