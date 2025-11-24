Sitzt Michael Dunlop 2026 auf einer Superbike-Ducati?

Geht es nach Spekulationen in der nordirischen Presse, könnte der 33-fache TT-Sieger Michael Dunlop 2026 nicht nur in der Supersport-Kategorie, sondern auch in der Königsklasse eine Ducati steuern.

Dass Honda Racing UK mit der Performance ihrer Werksfahrern John McGuinness und Dean Harrison zufrieden war, zeigte sich in der Verlängerung ihrer Verträge für ein weiteres Jahr. Auch Davey Todd und Peter Hickman, die kürzlich beim Macau Motorcycle Grand Prix die Plätze 1 und 2 einfuhren, dürften aller Voraussicht nach mit ihrem von BMW unterstützten Team 8TEN weitermachen.

Wie jedes Jahr um diese Zeit ist Michael Dunlop die heißeste Aktie bei den Spekulationen «Wer fährt in welchem Team und auf welchem Motorrad». Dieses Jahr gewann er auf einer werkunterstützten BMW beim North West 200 eines von drei Superbike-Rennen und musste in der Superbike-TT nur seinem Markenkollegen Todd den Vortritt lassen. Weil die Senior-TT wetterbedingt abgesagt werden musste, blieb ihm die Revanche verwehrt.

In der Supersport-Klasse stellte Dunlop seine bewährte Yamaha, mit der er bei der Tourist Trophy seit 2022 ungeschlagen blieb, auf die Seite und gab nach Testfahrten der Ducati Panigale V2 den Vorzug. Der Markenwechsel machte sich für den 36-jährige Nordire bezahlt. Bei der TT fuhr er damit einen vielumjubelten Doppelsieg ein und bescherte der legendären Motorradmarke aus Italien den ersten TT-Sieg seit 1995.

Wie der «Belfast News Letter» berichtet, könnte für die Superbike-Klasse eine Sensation in der Luft liegen, zumindest gibt es Gerüchte, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit von Dunlop mit dem Ducati World Supersport-Team Feel Racing auf die Königklasse ausgedehnt werden könnte. Damit würde sich der 33-fache TT-Sieger einer neuen Herausforderung stellen, was ganz nach seinem Geschmack wäre.