ES Road Racing: Schleiz raus, North West 200 rein

Die Organisatoren der «European Series Road Racing» sorgen für eine handfeste Überraschung. Anstatt 2026 auf dem Schleizer Dreieck zu fahren, wurde das North West 200 in den Rennkalender aufgenommen.

Ursprünglich sollte auf dem Schleizer Dreieck ein Rennen der «European Series Road Racing» (ESR) stattfinden. Doch weil es einerseits immer noch nicht möglich war einen Termin zu finden und andererseits ein beträchtlicher Betrag abzuliefern wäre, entschlossen sich die Organisatoren der neugegründeten Meisterschaft die Veranstaltung kurzerhand aus dem Kalender zu kippen. Damit gibt es zumindest im kommenden Jahr für deutsche Zweiradfans keine Möglichkeit, die Superbikes in ihrer Heimat zu sehen.

«Laurent Hoffmann ist anlässlich des Macau Motorcycle Grand Prix mit Mervyn White, dem Renndirektor des North West 200, ins Gespräch gekommen», verriet der Niederländer Rob van Eijs, der gemeinsam mit dem Belgier Hoffmann die ESR organisiert. «Dabei hat sich gezeigt, dass großes Interesse besteht, dass wir mit unserer Serie nach Nordirland kommen. Das North West 200 ist neben der Tourist Trophy das wichtigste Straßenrennen, da mussten wir nicht lange überlegen.»

«Jetzt, wo die Superbikes nicht mehr bei der IRRC dabei sind, ist es an der Zeit einen Schritt höher zu machen. Das North West 200 ist nicht nur aus sportlicher Sicht eine reizvolle Angelegenheit, auch für Sponsoren sollte die größte irische Freiluftveranstaltung interessant sein, immerhin werden alle Rennen im Fernsehen übertragen. Darüber hinaus müssen wir im Gegensatz zu Schleiz nicht zahlen, um fahren zu dürfen. Wenn der Ulster Grand Prix 2027 tatsächlich wieder ausgetragen wird, werden wir vielleicht auch dort dabei sein.»

«Wir sind jetzt gerade in Verhandlungen mit einer Spedition, die die Motorräder zu einem günstigen Preis direkt von den Rennen in Hengelo zum North West 200 befördern. Beim Rücktransport würde sich anbieten, dass die Maschinen direkt zur nächsten Veranstaltung nach Horice gebracht werden, wo sie am Mittwoch vor der Veranstaltung einlangen sollten, damit vor dem Training noch Arbeiten an den Motorrädern durchgeführt werden können.»

ESR-Kalender

02. – 03.05.2026 Hengelo (NL)

05. – 10.05.2026 North West 200 (GB)

23. – 24.05.2026 Horice (CZ)

03. – 05.07.2026 Imatra (FIN)

25. – 26.07.2026 Chimay (B)

08. – 09.08.2026 Horice (CZ)