Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Knall bei Aston Martin

TT-Legende Dunlop schlägt SBK-Champion Razgatlioglu

Von Helmut Ohner
Michael Dunlop gewinnt zum dritten Mal in Folge die Wahl «Rider of the Year»
© iomttraces.com

Michael Dunlop gewinnt zum dritten Mal in Folge die Wahl «Rider of the Year»

Bei der vom Magazin Motorcyle News organisierten Wahl «Rider of the Year» konnte sich der 33-fache TT-Sieger Michael Dunlop durchsetzen. Der zweite Platz ging an den dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Alljährlich findet unter den Lesern der Zeitschrift Motorcycle News die Wahl «Rider of the Year», die in der Vergangenheit von Motorradgrößen wie Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Barry Sheene oder Valentino Rossi gewonnen wurden, statt. Sowohl 2023, als auch 2024 gingen die meisten Stimmen für Michael Dunlop, der in diesen Jahren bei den Rennen zur Tourist Trophy je vier Siege einfahren konnte, ein. Im Vorjahr löste er sogar seinen Onkel Joey Dunlop als erfolgreichsten Fahrer auf der Isle of Man ab.

Auch dieses Jahr schaffte es der 36-jährige Nordire aus dem Provinzstädtchen Ballymoney seine Gegner bei der Tourist Trophy viermal hinter sich zu lassen. Im Superbike-Rennen musste er sich nur Davey Todd knapp geschlagen geben und in den beiden Rennen der Klasse Superstock schaffte er als Dritter hinter Dean Harrison und Todd den Sprung auf das Siegertreppchen.

Mit Marc Marquez und Toprak Razgatlioglu hatte Dunlop, der dieses Jahr vom britischen König Charles III. den Orden «Member of the Order of the British Empire» verliehen bekam, heuer zwei starke Konkurrenten. Der Spanier holte sich nach einer sechsjährigen Pause zum siebenten Mal die WM-Krone in der MotoGP und schaffte damit ein Comeback, wie es die Motorsportwelt zuvor noch nie gesehen hatte und der türkische Ausnahmekönner gewann zum dritten Mal die Superbike-Weltmeisterschaft.

Am Ende war es wieder Publikumsliebling Dunlop, der sich bei der Wahl durchsetzen konnte. Zweiter wurde Razgatlioglu, der in der kommenden Saison in der MotoGP für Aufsehen sorgen könnte. Überraschenderweise ging der dritte Rang nicht an Marquez, der sich Platz 4 mit Dean Harrison teilen musste, sondern an Scott Redding, der trotz seines späten Wechsels von der Superbike-WM in die britische Meisterschaft noch Vierter werden konnte.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025

Von Thomas Kuttruf
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 27.11., 10:50, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 27.11., 11:00, ORF Sport+
    Formel 1 Motorhome
  • Do. 27.11., 11:45, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Do. 27.11., 12:05, ORF Sport+
    Schätze aus dem ORF-Archiv
  • Do. 27.11., 12:10, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Do. 27.11., 12:20, Anixe HD
    Anixe auf Rädern: Supercars &amp; Tests und Trends
  • Do. 27.11., 13:10, SPORT1+
    The Front Row
  • Do. 27.11., 13:35, SPORT1+
    The Front Row
  • Do. 27.11., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Do. 27.11., 15:10, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2711054511 | 5