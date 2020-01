Trial-WM

Toni Bou (Montesa): König der Trial-Weltmeisterschaft

In der 45-jährigen Geschichte der Trial-Weltmeisterschaft dominierten vor allem die spanischen Piloten. Der erfolgreichste von ihnen ist Toni Bou, der sich bisher unglaubliche 26 Trial-WM-Titel eroberte.

Die «Trial World Championship» und die «X-Trial World Championship» gingen ursprünglich aus der «Challenge Henry Groutards», einer Internationalen Trial-Meisterschaft, die von 1964 bis 1967 stattfand, und der Trial-Europameisterschaft (1968 bis 1974) hervor. Unter dem Banner der Fédération Internationale de Motocyclisme wird seit 1975 die Trial-WM ausgetragen, dazu kam ab der Saison 1993 die Indoor-X-Trial-Weltmeisterschaft.

Zunächst holten sich sechs Piloten aus Großbritannien, fünf Spanier, zwei Finnen, zwei Franzosen, sowie je ein Fahrer aus Belgien, Deutschland (Gustav Franke), USA, Japan und Schwede die WM-Titel, ab der Saison 2005 dominierten ausschließlich die spanischen Piloten und kassierten alle Offroad- und Indoor-Weltmeisterschafts-Titel.

Der erfolgreichste von ihnen ist der 33-jährige Toni Bou, der seit 2007 alle Titel abräumte und es auf sagenhafte 26 Titelgewinne brachte. Am vergangenen Wochenende triumphierte der Montesa-Honda-Pilot beim dritten Event der X-Trial-WM 2020 in Budapest und feierte damit seinen insgesamt 65. Lauf-Sieg!

Am 23. Mai startet die Trial-Outdoor-WM im tschechischen Falkenau (Sokolov) in die Saison 2020 und logischerweise ist Toni Bou auch in diesem Jahr der klare Titelfavorit. Seinem 37-jährigen Landsmann Adam Raga, der selbst zwei Outdoor- und vier Indoor-WM-Titel holte, ist am ehesten zuzutrauen, dass er dem 26-fachen Champion Paroli bieten kann.

Stand X-Trial World Championship 2019/2020

1. Toni Bou (Montesa/E) 60 Punkte

2. Adam Raga (TRS/E) 45

3. Jaime Busto (Vertigo/E) 22

4. Jeroni Fajardo (Sherco/E) 21

5. Miquel Gelabert (Vertigo/E) 20

6. Gabriel Marcelli (Montesa/E) 18

7. Jorge Casales (GasGas/E) 12

Trial-Weltmeisterschaft -Terminkalender 2020

23. Mai - Falkenau (Tschechische Republik)

07. Juni - Motegi (Japan)

20. Juni - Sant Julià (Andorra)

05. Juli - Tolmezzo (Italien)

10. Juli - Tong (Großbritannien)

30. August - Cahors (Frankreich)

06. September- Pobladura (Spanien)

Trial-Weltmeisterschaft - Die Weltmeister

Toni Bou (Spanien) 26 Titelgewinne (In- und Outdoor)

Dougie Lampkin (Großbritannien) 12

Jordi Tarrés (Spanien) 7

Adam Raga (Spanien) 6

Marc Colomer (Spanien) 4

Don Smith (Großbritannien) 3

Yrjö Vesterinen (Finnland) 3

Eddy Lejeune (Belgien) 3

Thierry Michaud (Frankreich) 3

Gustav Franke (Deutschland) 2

Sammy Miller (Großbritannien) 2

Mick Andrews (Großbritannien) 2

Martin Lampkin (Großbritannien) 2

Tommi Ahvala (Finnland) 2

Malcolm Rathmell (Großbritannien) 1

Bernie Schreiber (USA) 1

Ulf Karlson (Schweden) 1

Gilles Burgat (Frankreich) 1

Takahisa Fujinami (Japan) 1

Albert Cabestany (Spanien) 1