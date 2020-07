Chase Sexton: Teamkollege von Ken Roczen

Der zweifache Supercross-Lites-Ostküstenmeister Chase Sexton (GEICO Honda) ist nun offiziell Teamkollege von Ken Roczen im HRC-Werksteam. Sexton und Roczen leben und arbeiten in Clermont (Florida).

Er war der Sieger des East/West Showdowns von Salt Lake City und hat in diesem Jahr seinen zweiten Supercross-Lites-Titel an der US Ostküste vor Shane McElrath (Yamaha) und seinem japanischen Teamkollegen Jo Shimoda gewonnen. Wie geplant, soll Sexton nun in die 450er Klasse der US Nationals aufsteigen und im HRC-Werksteam der Teamkollege von Ken Roczen werden.

Die ersten Tests auf der Honda CRF450R sind bereits absolviert. Sexton fühlt sich offensichtlich sehr wohl auf seinem neuen Bike. Sexton gilt als der aufgehende Stern bei HRC. Der 20-Jährige verfügt über eine exzellente Fahrtechnik und lebt in Clermont (Florida), wo auch Ken Roczen wohnt und trainiert.

«Ich könnte mir kein besseres Team vorstellen, mit dem ich in die große Klasse aufsteigen könnte», erklärt Sexton im Video von Honda. «Ich verstehe mich sehr gut mit Kenny und jetzt freue ich mich, mit ihm zusammenzuarbeiten.»

Team Manager Eric Kehoe ergänzt: «Sexton fuhr bisher im GEICO Honda Team. Wir arbeiten traditionell sehr eng zusammen und ich sehe, dass er bereit ist, in die 450er Klasse aufzusteigen. Wir haben schon ein paar Tests auf dem großen Bike durchgeführt, die sehr gut funktioniert haben.»

Sexton ersetzt Roczens bisherigen Teamkollegen Justin Brayton. Der Auftakt der US Nationals wurde wegen der un den USA weiterhin grassierenden Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Ob und wann die Outdoor-Saison beginnt, ist weiter ungewiss.