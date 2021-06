Sieger Dylan Ferrandis (Yamaha) über Pala

Debütant Dylan Ferrandis gewann den Saisonauftakt in Pala

Der Tagessieg von Dylan Ferrandis (Yamaha) beim Saisonauftakt der US Nationals war eine Sensation: Sieg beim ersten Rennen und erster Sieg für das Star Racing Yamaha Team in der 450er Klasse.

Er kam, sah und siegte! Ein besseres Debüt in der 450er Klasse hätte sich Star Racing Yamaha Werksfahrer Dylan Ferrandis nicht wünschen können. «Als ich heute früh aufgestanden bin, hätte ich niemals für möglich gehalten, heute das Rennen gewinnen zu können.»

Ferrandis gewann die Tageswertung mit einem 1-3-Ergebnis und übernahm damit auch die Tabellenführung der US Nationals in der 450er Premiumklasse. Dieser Sieg war nicht nur der erste für Ferrandis selbst, sondern zugleich der erste Tagessieg in der 450er Klasse für das Team.

Im ersten Lauf erbte Ferrandis nach dem Sturz von Adam Cianciarulo (Kawasaki) die Führung. In den letzten Runden von Moto-1 musste er die Angriffe von Chase Sexton (Honda) abwehren und rettete den Sieg mit einem hauchdünnen Vorsprung von einer Zehntelsekunde über die Ziellinie.

In Moto-2 startete der Franzose nur auf P8, zeigte sich im Rennen aber gewohnt zweikampfstark und fuhr bis auf Rang 3 nach vorne, was für ihn den Tagessieg bedeutete.

«Es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, als Rookie das erste Rennen zu gewinnen», erklärte der Franzose nach dem Rennen. «Ich danke dem ganzen Star Racing Yamaha Team. Sie haben es nicht immer leicht mit mir und ich mache ihnen sehr viel Arbeit während des Renntages und auch beim Training in der Woche. Aber diese harte Arbeit hat sich heute wahrlich ausgezahlt.»

In der Meisterschaft führt Ferrandis nun mit 5 Punkten Vorsprung vor Ken Roczen (Honda) und wird beim nächsten Rennen in Thunder Valley (Colorado) mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden antreten. Dritter wurde sein Teamkollege Aaron Plessinger.

Ergebnis US Nationals Pala, 450 ccm:

1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 1-3

2. Ken Roczen (D), Honda, 6-1

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 4-2

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 3-6

5. Chase Sexton (Honda), 2-10

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 12:

1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 45

2. Ken Roczen (D), Honda, 40, (-5)

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 40, (-5)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 35, (-10)

5. Chase Sexton (Honda), 33, (-12)