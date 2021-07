Ken Roczen: Viel Lob für neue 250er-Honda

Der deutsche Motocross-Superstar Ken Roczen spart nicht mit Anerkennung für die neue 250er-Honda des Jahrgangs 2022.

Ken Roczen ist seit 2017 bei American Honda unter Vertrag, wo er auf der Werks-CRF 450 seine Einsätze in der Supercross-WM und der US-Outdoor-Motocross-Serie absolviert. Derzeit fightet der geborene Thüringer um die Meisterschaft in der Outdoor-Serie, wo er es im Moment mit dem schnellen französischen 450er-Rookie Dylan Ferrandis (Yamaha) zu tun hat.

Roczen hat sich bereits einen Überblick über die Modelle des Jahres 2022 verschafft. Vor allem auch die 250er hat es ihm dabei angetan. «Es ist eine 250er-Maschine, die eigentlich sehr ähnlich wie meine 450er ist», staunt der 27-jährige Roczen. «Sie erzeugt in mir fast den Wunsch, noch bei den 250ern zu fahren.»

Und Roczen verrät einige weitere Details der neuen 250-ccm-Viertakt-Honda: «Das 2022er-Bike ist leichter, schneller und kraftvoller.»

Roczen fügt an: «Das Motorrad hat weniger Gewicht und hat vom unteren Drehzahlbereich weg mehr Leistung. Auch das Leistungsband ist verbessert worden.»

Der Blondschopf Roczen urlaubt im Moment mit seiner jungen Familie mit Gattin Courtney und Sohn Griffin auf der Gozzer Ranch.

Auf dem exklusiven Areal stehen für das Trio auch Touren mit dem Motorboot auf dem Programm. Im Golf & Lake Club stand Roczen sogar gemeinsam mit Eishockey-Legende Wayne Gretzky auf dem Golfplatz.

Die Outdoor-Motocross-Saison geht für Roczen am 14. August mit dem Event in Unadilla Valley in New Berlin im Bundestaat New York weiter.