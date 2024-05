Ken Roczen in Salt Lake City im Kawasaki-Shirt

Zur Liveübertragungen der Qualifikations-Trainings zum Saisonfinale der US Supercross-Meisterschaften wurde Ken Roczen als Studiogast eingeladen. Der HEP-Suzuki-Pilot tauchte aber im Kawasaki-Shirt auf.

Während der Liveübertragung des Finales der US Supercross-Meisterschaften in Salt Lake City wurde der zur Zeit verletzte Ken Roczen als Studiogast eingeladen. Während der Deutsche mit seinem bekannten Red-Bull-Cap auftrat, warf der Rest seines Outfits Fragen auf. Der Deutsche trug nämlich ein grünes Kawasaki-Hemd.

Interessanterweise gingen weder er noch der Moderator zunächst auf die merkwürdige Konstellation seiner Kleidung ein, die zunächst den Anschein erweckte, als bahnte sich für Roczen ein Teamwechsel an. Erst nach einiger Zeit wurde das Geheimnis gelüftet: Roczen trug in Salt Lake City das Trikot seines langjährigen Freundes und Trainingspartners Adam Cianciarulo, der in Salt Lake City seine Rennkarriere beendet. Cianciarulo war übrigens am Pressetag mit der Startnummer 92 unterwegs, die an seine Anfänge im Team Pro Circuit Kawasaki erinnerte. Roczens Hemd war also nur ein Fan-Shirt zu Cianciarulos Ehren.

Ken Roczen wurde natürlich auch nach seiner Verletzung gefragt. Er erklärte, dass der Heilungsprozess gute Fortschritte macht, aber er im Moment auch keinen Zeitdruck hat. Der Genesungsprozess wird nach dem Stand der Dinge noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. An der am 25. Mai in Pala beginnenden Lucas Oil Pro Motocross Championship wird Roczen nicht teilnehmen. Einen konkreten Plan für die Supercross-WM (WSX) gibt es derzeit noch nicht.