Tom Vialle: Erste 250er-Krone für KTM seit Musquin

Dem Franzosen Tom Vialle gelang im Finale der Supercross-Saison in den USA in Salt Lake City ein weiterer Meilenstein seiner Karriere, das Team Red Bull KTM darf über den SX2-Titel an der Ostküste jubeln.

Tom Vialle fuhr das Finale der Ostküsten-Supercross-Serie in Salt Lake City wie mit dem Rechenschieber und kalkulierte das Risiko perfekt. Nach Position 4 im Qualifying war der Vorlauf mit Platz 9 für den 23-Jährigen nur mäßig und die Startposition im Endlauf nicht unbedingt vielversprechend.

Dennoch hielt sich der Sohn von Fred Vialle in der Anfangsphase aus allen Scharmützeln heraus, während vorne Yamaha-Hoffnung Haiden Deegan seine Aufgabe erfüllte und das Punktemaximum herausfuhr. Für Vialle reichte Platz 8 zum Gesamtsieg, seine zuvor 15 Punkte Vorsprung verwaltete er souverän.

«Es ist ziemlich unglaublich, ein Jahr lang zu lernen und dann in der zweiten Saison diesen Titel zu gewinnen», strahlte Vialle. «Nach meinem Sieg in Daytona habe ich in Birmingham gleich nachgelegt. Da wusste ich, dass ich um den Titel kämpfen kann. Ich habe es ins Ziel gebracht und habe mich das ganze Jahr über wohlgefühlt. Als ich in diese SX-Saison ging, habe ich es viel mehr genossen. Ich bin sehr glücklich über diesen Meistertitel. Es ist erst mein zweites Jahr in den USA und ich fühle, dass ich noch viel lernen muss. Ich lerne in jedem Rennen, jetzt bin ich gespannt auf die Motocross-Serie.»

Für KTM ist es der erste 250er-Titel in den USA seit dem Gewinn von Vialles französischem Landsmann Marvin Musquin an der Ostküste in der Saison 2015.

Vialle zeigte bereits 2022 Nerven aus Stahl und gewann in der Türkei das extrem enge MX2-Finale gegen den Belgier Jago Geerts (Yamaha). Damals entschied Vialle das zweite Rennen erst in der letzten Runde für sich und eroberte damit seinen zweiten MX2-Titel. Die nächste Aufgabe für den Champion ist der Auftakt zur Outdoor-Motocross-Serie, welcher am 25. Mai in Pala in Kalifornien steigt.

Meisterschaftsendstand 250 East:

1. Tom Vialle (F), KTM, 172 Punkte

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 168, (-4)

3. Coty Schock (USA), Yamaha, 132, (-40)

4. Pierce Brown (USA), GASGAS, 131, (-41)

5. Max Anstie (GB), Honda, 125, (-47)

6. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 120, (-52)

7. Jalek Swoll (USA), Triumph, 116, (-56)

8. Chance Hymas (USA), Honda, 116, (-56)

9. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 111, (-61)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 95, (-77)

…

40. Dominique Thury (D), Kawasaki, 2, (-170)