Thunder Valley: Jett Lawrence (Honda) siegt weiter

Das 450er Podium in Thunder Valley

Mit seinem dritten Tagessieg in Folge in Thunder Valley (Colorado) konnte der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence seine Tabellenführung von 16 auf 25 Punkte ausbauen. Jorge Prado hadert weiter mit Problemen.

3. Lauf der US Nationals in Thunder Valley (Colorado): HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence zog den Holeshot knapp vor Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger und Jett Lawrence (Honda). Jett übernahm die frühe Führung. Das australische Bruderpaar und Plessinger konnten sich schon in der Anfangsphase vom Rest des Feldes absetzen. Später attackierte Plessinger und konnte sogar kurzzeitig die Führung übernehmen, doch Jett konterte und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 3,3 Sekunden vor Plessinger und Tomac, der einen kleinen Sturz von Hunter zu seinen Gunsten nutzen konnte. Hunter fiel auf Platz 4 zurück und Justin Cooper (Yamaha) folgte auf Platz 5 mit einem großen Rückstand von 45 Sekunden.

MXGP-Weltmeister Jorge Prado kam im ersten Lauf mit über einer Minute Rückstand auf Platz 8 ins Ziel. Den Holeshot zum zweiten Lauf zog Yamaha Club MX Privatfahrer Coty Schock vor Cooper Webb (Yamaha) und Hunter Lawrence. Aaron Plessinger, Eli Tomac und Jett Lawrence mussten sich von außerhalb der Top-5 nach vorne kämpfen. Zunächst übernahm Hunter die Führung, danach Cooper, aber nachdem Jett seinen Rhythmus gefunden hatte, übernahm dieser erneut die Spitze. Am Ende des zweiten Laufs wurde Tomac aber immer stärker und schloss die Lücke zum Führenden, doch Tomac stürzte über das Vorderrad und verlor den Anschluss. Jett Lawrence gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von knapp 3 Sekunden vor Eli Tomac und Justin Cooper.

Jorge Prado haderte den ganzen Tag über mit den Problemen in der Höhe. Der Spanier startete gut in den zweiten Lauf, doch fiel bereits in der Anfangsphase wieder auf Platz 7 zurück. Nach der Hälfte des Rennens fiel er komplett aus und beendete den Tag auf Platz 13 der Gesamtwertung.

Der schweizerische Privatfahrer Valentin Guillod (Yamaha) schaffte es mit einem 14-8-Ergebnis in die Top-10 der Tageswertung, während Benoit Paturel chancenlos blieb.

In der Tabelle verbesserte sich Tomac nach 3 absolvierten Läufen von Platz 3 auf Rang 2. Jorge Prado fiel von Platz 7 auf Rang 8 zurück.

Thema des Tages waren auch die Fahrertransfers für die Saison 2026: Es verdichten sich die Gerüchte, dass Chase Sexton KTM in Richtung Kawasaki verlassen will und Eli Tomac von Star Racing Yamaha zu Red Bull KTM. Der bei KTM bereits verlängerte Aaron Plessinger reagierte in der Pressekonferenz nach dem Rennen auf die Frage, ob er sich einen Teamkollegen wie Eli Tomac vorstellen könne, offen positiv. Offiziell bestätigt sind diese Transfers jedoch nicht.

In der kommenden Woche geht es in HighPoint bereits in die vierte Meisterschaftsrunde.

Ergebnis US Nationals 450, Thunder Valley:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 3-2

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 2-5

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-3

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 4-4

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 7-6

7. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 6-7

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-10

9. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 14-8

10. Joey Savatgy (USA), Honda, 9-16

11. Benny Bloss (USA), Beta, 13-13

12. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 15-12

13. Jorge Prado (E), Kawasaki, 8-39

14. Colt Nichols (USA), Yamaha, 38-9

15. Coty Schock (USA), Yamaha, 11-20

...

19. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 12-40

…

31. Benoit Paturel (F), Suzuki, 22-36

...

DNS: Chase Sexton (USA), KTM, 39-DNS

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

DNS: Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 3:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 145

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 120, (-25)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 118, (-27)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 113, (-32)

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 109, (-36)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 87, (-58)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 76, (-69)

8. Jorge Prado (E), Kawasaki, 72, (-73)

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 69, (-76)

10. Joey Savatgy (USA), Honda, 68, (-77)

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 60, (-85)

12. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 52, (-93)

13. Benoit Paturel (F), Suzuki, 41, (-104)