Thunder Valley: Chance Hymas (Honda) mit Doppelsieg

HRC-Werksfahrer Chance Hymas gewann den dritten Lauf der US Nationals in Thunder Valley (Colorado) mit einem Doppelsieg und verbesserte sich damit von Tabellenplatz 9 auf Rang 3. Haiden Deegan (Yamaha) wurde Zweiter.

Es war die Höhenluft am Rande der Rocky Mountains, die besonders den 250er-Maschinen beim dritten Lauf der US Nationals in Thunder Valley (Colorado) Sorgen bereitete: Tabellenführer und Klassenprimus Haiden Deegan ballerte seine Werks-Yamaha so um den Kurs, wie er es immer tut: Mit permanentem Stand-Vollgas auf Anschlag. Er nutzte wie so oft die Außenlinien, um mit hohem Kurvenspeed seine Kontrahenten zu überholen, doch seine Crew musste ihn von der Boxengasse aus einbremsen, sonst hätte er seinen Motor überhitzt und er hätte einen Ausfall riskiert. Also besser, sich auch einmal mit Platz 2 zufriedenzugeben, als einen Nuller zu riskieren, so die Anweisung des Teams.

Der schnellste Mann am Platz war aber Chance Hymas, der schon am Vormittag im Zeittraining Bestzeit fuhr. Hymas zog auch den Holeshot zum ersten Lauf, Deegan startete im Bereich der Top-3, arbeitete sich nach vorn, beging dann aber zwei kleine Fehler und kam von der Strecke ab. Hymas gewann am Ende den ersten Lauf vor Deegan und Marchbanks.

Hymas zog auch den Holeshot zum zweiten Lauf vor Deegan und Levi Kitchen und in dieser Reihenfolge standen die Protagonisten auch auf dem Podium. Der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda haderte ebenfalls mit Problemen der Motorüberhitzung und musste sich mit einem 9-4-Ergebnis zufriedengeben. Der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup erreichte mit einem 7-12-Ergebnis Platz 8 der Tageswertung.

Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle wurde mit einem 6-5-Ergebnis hinter Levi Kitchen (Kawasaki) Vierter der Gesamtwertung. Durch Shimodas Überhitzungsprobleme konnte Haiden Deegan aber trotzdem seinen Vorsprung in der Meisterschaftstabelle von 12 auf 25 Punkte ausbauen. Julien Beaumer stürzte und wurde unter seinem Motorrad eingeklemmt. Der Red Bull KTM-Werksfahrer musste danach auf den Rängen 16 und 14 Schadensbegrenzung betreiben und fiel von Tabellenplatz 3 auf 7 zurück.

Ergebnis US Nationals Thunder Valley 250 ccm:



1. Chance Hymas (USA), Honda, 1-1

2. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 2-2

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 8-3

4. Tom Vialle (F), KTM, 6-5

5. Jo Shimoda (J), Honda, 9-4

6. Casey Cochran (USA), GASGAS, 13-6

7. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 10-9

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 7-12

9. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 4-15

10. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 12-8

11. Jordon Smith (USA), Triumph, 14-10

12. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 3-28

13. Drew Adams (USA), Kawasaki, 5-34

14. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 15-13

15. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 38-7

16. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 18-11

17. Julien Beaumer (USA), KTM, 16-14

18. Austin Forkner (USA), Triumph, 11-19

19. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 19-17

…

DNS: Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 6-40

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha, 34-DNS

Meisterschaftsstand nach Runde 3:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 144

2. Jo Shimoda (J), Honda, 119 (-25)

3. Chance Hymas (USA), Honda, 95, (-49)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 86, (-58)

5. Tom Vialle (F), KTM, 85, (-59)

6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 85, (-59)

7. Julien Beaumer (USA), KTM, 81, (-63)

8. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 71, (-73)

9. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 65, (-79)

10. Casey Cochran (USA), GASGAS, 64, (-80)

11. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 63, (-81)

12. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 62, (-82)