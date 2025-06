Jorge Prado (Kawasaki) weiter mit Problemen

Die Lage für den spanischen MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki) in den USA bleibt weiterhin angespannt. Nach Platz 8 im ersten Lauf von Thunder Valley musste er den zweiten Lauf nach Sturz beenden.

Die Höhenlage von Thunder Valley (Colorado) am Rande der Rocky Mountains ist für alle Beteiligten eine zusätzlich Belastung. Auch die Motorräder verlieren an Leistung und Jorge Prado klagt ohnehin schon über Leistungsdefizite seines Motors. Im Qualifying am Vormittag war die Rundenzeit des Spaniers dann auch schon fast 7 (!) Sekunden langsamer als die Zeit von Polesetter Justin Cooper (Yamaha).

Nach dem Rennen in Hangtown. Meisterschaftsrunde 2, meinte Prado, dass er jetzt nur einen guten Start brauche, um ganz vorn mit dabei zu sein. In Thunder Valley hatte er in beiden Läufen gute Starts, aber er fiel trotzdem wieder zurück. Nach Platz 8 im ersten Rennen musste er den zweiten Lauf nach der Hälfte des Rennens nach einem Sturz aufgeben: «Die Streckenbedingungen waren ziemlich schwierig», meinte der Spanier. «Der Regen machte die Strecke sehr rutschig und die Spurrinnen waren super tief. Im ersten Lauf war die Strecke sehr weich, deshalb haben wir einige Änderungen am Motorrad für den zweiten Lauf vorgenommen. Nach einem Sturz in einer Spurrinne war mein Rennen dann leider beendet. Wir werden im Laufe der Woche weitere Verbesserungen am Motorrad vornehmen und werden aus diesem Rennen lernen.»

Prados Teamkollege Jason Anderson haderte in Thunder Valley ebenfalls mit Problemen: Nach einem Crash im zweiten Lauf verletzte er sich am Knie und konnte das Rennen ebenfalls nicht zu Ende fahren. Anfang dieser Woche will sich Anderson das Knie untersuchen lassen.

Ergebnis US Nationals 450, Thunder Valley:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 3-2

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 2-5

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-3

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 4-4

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 7-6

7. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 6-7

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-10

9. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 14-8

10. Joey Savatgy (USA), Honda, 9-16

11. Benny Bloss (USA), Beta, 13-13

12. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 15-12

13. Jorge Prado (E), Kawasaki, 8-39

14. Colt Nichols (USA), Yamaha, 38-9

15. Coty Schock (USA), Yamaha, 11-20

...

19. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 12-40

…

31. Benoit Paturel (F), Suzuki, 22-36

...

DNS: Chase Sexton (USA), KTM, 39-DNS

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

DNS: Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 3:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 145

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 120, (-25)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 118, (-27)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 113, (-32)

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 109, (-36)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 87, (-58)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 76, (-69)

8. Jorge Prado (E), Kawasaki, 72, (-73)

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 69, (-76)

10. Joey Savatgy (USA), Honda, 68, (-77)

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 60, (-85)

12. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 52, (-93)

13. Benoit Paturel (F), Suzuki, 41, (-104)