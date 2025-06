Ken Roczen: Neuer Job und Treffen mit Lettenbichler 09.06.2025 - 09:07 Von Johannes Orasche

© Roczen Manuel Lettenbichler (li.) mit Ken Roczen

Motocross-Held Ken Roczen jettete kurzfristig nach Europa und war in Salzburg beim Downhill-Weltcup in Leogang in einer neuen Rolle zu sehen und hören.