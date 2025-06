Vorschau und Zeitplan: US Nationals High Point 14.06.2025 - 01:18 Von Thoralf Abgarjan

© AMA In High Point findet der 4. Lauf der US Nationals statt

Die US Nationals gehen am kommenden Wochenende in High Point (Pennsylvania) in ihre 4. Meisterschaftsrunde. MXGP-Champion Jorge Prado (Kawasaki) hofft nach mäßigem Saisonstart auf bessere Ergebnisse.