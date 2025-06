Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt vor Tom Vialle (KTM)

Mit souveränen Siegen in beiden Läufen gewann Star Racing Yamaha Werksfahrer und Tabellenführer Haiden Deegan den 4. Lauf der US Nationals in High Point (Pennsylvania) vor Tom Vialle (Red Bull KTM).

4. Lauf der US Nationals in High Point (Pennsylvania): Nachdem Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) vor einer Woche in Thunder Valley mit technischen Problemen haderte und sich mit Platz 2 zufriedengeben musste, war er in High Point von Anfang an on top und brannte im Qualifikationstraining die schnellste Trainingszeit in den Boden. Nach dem Start zum ersten Lauf lag er gleichauf mit seinem Teamkollegen Nate Thrasher, übernahm aber umgehend die Führung und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 7 Sekunden vor Kitchen und Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Seth Hammaker. Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle# wurde in diesem Lauf nach solider Fahrt Vierter.

Tom Vialle gewann den Start zum zweiten Lauf, aber erneut übernahm Deegan von Anfang an die Spitze. Vialles Teamkollege Julien Beaumer überstand einen heftigen Abflug in der ersten Runde und fiel weit zurück. Auch der Zweite der Tabelle, HRC-Werksfahrer Jo Shimoda aus Japan, stürzte in beiden Läufen und musste Schadensbegrenzung betreiben. Sein HRC-Teamkollege Chance Hymas befand sich bis zur letzten Runde auf Podiumskurs, doch er zog sich eine Knieverletzung zu und fiel zurück. Zur Erinnerung: Ende der Saison 2024 musste sich Hymas einer Kreuzband-OP unterziehen.

Nach den Problemen von Hymas kam Tom Vialle im zweiten Lauf mit einem Rückstand von 10 Sekunden auf Rang 2 ins Ziel und wurde Zweiter der Tageswertung. Vialle stand damit zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podium. Levi Kitchen wurde mit einem 2-6-Resultat Dritter.

Mit seinem Doppelsieg und den gleichzeitig auftretenden Problemen von Jo Shimoda konnte Haiden Deegan seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 25 auf 42 Punkte ausbauen. Garrett Marchbanks (Kawasaki) verbesserte sich von Platz 6 auf 4 und Tom Vialle rangiert weiterhin auf Platz 5 mit 69 Punkten Rückstand zur Spitze.

Der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup erreichte nach Problemen im ersten Lauf den 7. Platz im zweiten Rennen und rangiert damit in der Tabelle auf Platz 11.

Die Protagonisten der US Nationals haben jetzt eine Woche Pause. Am 28. Juni geht es in Southwick mit der 5. Meisterschaftsrunde weiter.

Ergebnis US Nationals High Point 250 ccm:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 1-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 4-2

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2-6

4. Chance Hymas (USA), Honda, 5-3

5. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 7-4

6. Jo Shimoda (J), Honda, 6-5

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 3-14

8. Casey Cochran (USA), GASGAS, 11-9

9. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 10-10

10. Jalek Swoll (USA), Triumph, 14-8

11. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 8-17

12. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 19-7

13. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 13-13

14. Jordon Smith (USA), Triumph, 12-16

15. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, )-20

...

20. Julien Beaumer (USA), KTM, 15-40

...

22. Austin Forkner (USA), Triumph, 18-37

Meisterschaftsstand nach Runde 4:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 194

2. Jo Shimoda (J), Honda, 152 (-42)

3. Chance Hymas (USA), Honda, 132, (-62)

4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 132, (-62)

5. Tom Vialle (F), KTM, 125, (-69)

6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 124, (-70)

7. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 89, (-105)

8. Casey Cochran (USA), GASGAS, 88, (-106)

9. Julien Beaumer (USA), KTM, 87, (-107)

10. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 82, (-112)

11. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 80, (-113)

12. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 77, (-117)