Vorschau und Zeitplan US Nationals Southwick

An diesem Wochenende findet der 5. Lauf der US Nationals statt

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende im Sand von Southwick (Massachusetts) in ihre 5. Runde. Sowohl der Boden als auch das Wetter sollten nach dem Geschmack von MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki) sein.

Am letzten Juni-Wochenende der Saison 2025 findet in Southwick (Massachusetts) der 5. Lauf der US Nationals statt. Der legendäre Kurs 'The Wick 338' gilt in den USA als eine der wenigen Sandstrecken. Aber es ist kein Sand wie in Lommel, sondern eher vergleichbar mit dem Boden im lettischen Kegums, wo der Sand einen relativ harten Untergrund hat. Southwick ist aber noch etwas weicher als Kegums, andererseits aber nicht so extrem tief wie beispielsweise Riola Sardo.

Vielleicht wird der Boden zur Chance für den spanischen MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Kawasaki), dass er endlich einmal sein Potenzial aufzeigen kann. Dass der Spanier das Sandfahren beherrscht, hat er in der Vergangenheit zur Genüge zeigen können. 2024 gewann er zum Beispiel alle 3 MXGP-Rennen im Sand von Sardinien.

Die Wetteraussichten dürften Prado auch liegen, denn es wird bei bewölkten Himmel und Tageshöchsttemperaturen von 27 Grad nicht zu heiß. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt je nach Tageszeit zwischen 20 und 25 Prozent.

Die beiden Lawrence-Brüder haben in dieser Woche zur Vorbereitung im Sand trainiert und natürlich fühlen sich beide Australier ebenfalls im Sand wohl, da sie ja bekanntlich in Europa aufgewachsen sind. Mit Interesse werden wir aber auch auf die anderen Europäer blicken: Valentin Guillod (Yamaha) und Benoit Paturel (Suzuki) gehören zweifellos zu den Überraschungen dieser Saison. Guillod rangiert auf Rangt 11 der Tabelle, direkt hinter Jorge Prado.

Meisterschaftsstand nach Runde 4:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 190

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 162, (-28)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 156, (-34)

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 153, (-37)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 148, (-42)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 117, (-73)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 100, (-90)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 99, (-91)

9. Joey Savatgy (USA), Honda, 98, (-92)

10. Jorge Prado (E), Kawasaki, 82, (-108)

11. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 66, (-124)

12. Coty Schock (USA), Yamaha, 66, (-124)

13. Benoit Paturel (F), Suzuki, 64, (-126)

14. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 60, (-130)

In der 250er Klasse konnte der französische Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle in High Point vor zwei Wochen mit einem 4-2-Ergebnis endlich seinen ersten Podiumserfolg in dieser Saison verbuchen. In der Meisterschaft liegt er aber nach 4 absolvierten Rennen auf Platz 5 mit 69 Punkten Rückstand weit zurück. Zur Erinnerung: In den USA sind maximal 50 Punkte pro Event zu vergeben.

Der absolute Überflieger der Saison ist natürlich Haiden Deegan. Der Star Racing Yamaha-Werksfahrer kann sich in dieser Saison eigentlich nur noch selber stoppen. Aber 'Dangerboy' wäre nicht 'Dangerboy', wenn er nicht immer volles Risiko ginge. 42 Punkte Vorsprung sind solide, aber grobe Schnitzer kann er sich weiterhin nicht leisten.

Meisterschaftsstand nach Runde 4:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 194

2. Jo Shimoda (J), Honda, 152 (-42)

3. Chance Hymas (USA), Honda, 132, (-62)

4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 132, (-62)

5. Tom Vialle (F), KTM, 125, (-69)

6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 124, (-70)

7. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 89, (-105)

8. Casey Cochran (USA), GASGAS, 88, (-106)

9. Julien Beaumer (USA), KTM, 87, (-107)

10. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 82, (-112)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Southwick*)

Samstag, 28.6.2025



16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:30 – 250 ccm, Lauf 2

22:30 – 450 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr