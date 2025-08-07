Haiden Deegan verlängert bei Star Racing Yamaha

Mit seiner Verlängerung bei Star Racing Yamaha wird Haiden Deegan im kommenden Sommer endgültig in die 450er Klasse wechseln. Sollte er in diesem Jahr den 250er Titel vorzeitig gewinnen, startet er in der 450er Klasse.

Falls Haiden Deegan die US-Motocross-Meisterschaften vorzeitig gewinnen sollte, wird er das letzte Rennen der Saison in Budds Creek in der 450er Klasse fahren und gegen Überflieger Jett Lawrence (Honda) antreten. Ob es zu diesem Showdown noch in diesem Jahr kommen wird, ist noch ungewiss, aber im kommenden Jahr wird 'Dangerboy' Deegan definitiv in die 450er Klasse aufsteigen.

Deegan hat in dieser Saison fünf Gesamtsiege und 10 Laufsiege errungen, was ihm einen komfortablen Vorsprung von 45 Punkten einbrachte.

Der 19-jährige Deegan bleibt bei Star Racing Yamaha, soll aber die im Januar 2026 beginnenden Supercross-Meisterschaften noch auf der 250er und erst später im Sommer die Motocross-Saison auf der 450er bestreiten.