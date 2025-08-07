Zeitplan und Vorschau Ironman National Crawfordsville

​Am kommenden Wochenende findet in Crawfordsville (Indiana) der 9. Lauf der US Nationals statt. Für die US-Piloten ist es auch ein wichtiger Test für das Motocross der Nationen am 5. Oktober am selben Ort.

Das Ironman National, das am kommenden Samstag in Crawfordsville (Indiana) stattfindet, ist in diesem Jahr von besonderem Interesse, denn hier findet am 5. Oktober das Motocross der Nationen statt. Für die US-Boys ist der 9. Lauf der US-Nationals also zugleich der Test für das MXoN im Oktober.

Berühmt-berüchtigt ist der legendäre Godzilla-Jump, der angefahren wird wie ein normaler Table, dessen Landezone aber weit hinab ins Tal reicht. Diese Passage ist was für echte Männer. Aber auch die amerikanischen MX-Damen werden sich an diesem Wochenende ihren gebührenden Respekt verdienen.

Die Wetteraussichten für das Wochenende sind bei Tageshöchstwerten von 30 Grad Celsius bei nur leichter Bewölkung perfekt.

An der Spitze der 450er hat sich der australische Überflieger Jett Lawrence (Honda) schon mit 61 Punkten gegenüber seinem älteren Bruder Hunter abgesetzt. In dieser Klasse ist nur noch die Frage, welcher der beiden Lawrence-Brothers nun Champion wird. Im Moment läuft für Jett alles nach Plan. Interessant bleibt die Frage, ob und wann bei Jorge Prado (Kawasaki) endlich der Knoten platzt und ob sich der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod weiterhin in den Top-10 der US-Elite behaupten kann.

450 Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 382 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 321, (-61)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 288, (-94)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 280, (-102)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 255, (-127)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-178)

7. Jorge Prado (E), Kawasaki, 191, (-191)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 154, (-228)

9. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151, (-231)

10. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 137, (-245)

In der 250er Klasse ist Haiden Deegan (Yamaha) mit einem Vorsprung von 45 Punkten weiterhin auf Titelkurs. Falls er den Titel vorzeitig gewinnt, will Deegan zum Saisonfinale in der 450er Klasse antreten, um Jett Lawrence herauszufordern. Dieses Szenario dürfte zweifellos spannend werden.

250 Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 368

2. Jo Shimoda (JPN), Honda, 323, (-45)

3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 252 , (-116)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 239 ,(-129)

5. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 209, (-159)

6. Tom Vialle (FRA), KTM, 202, (-166)

7. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 170, (-198)

8. Max Vohland (USA), Yamaha, 168, (-200)

9. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 157, (-211)

10. Jordon Smith (USA), Triumph, 152, (-216)

So können die Rennen verfolgt werden:



Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Ironman*):



Samstag, 09.08.2025:



16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:30 – 250 ccm, Lauf 2

22:30 – 450 ccm, Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr