Zeitplan & Vorschau Unadilla mit Ken Roczen (Suzuki)

Zum 11. Lauf der US Nationals in Unadilla (New York) wird Ken Roczen (Suzuki) wieder ins Geschehen eingreifen, um sich auf die SMX-Playoffs vorzubereiten. Außerdem könnte es vorzeitige Titelentscheidungen geben.

Am kommenden Wochenende findet in Unadilla im US Bundesstaat New York der 10. und vorletzte Lauf der US Nationals statt und es könnte in beiden Klassen bereits Vorentscheidungen geben. Am Samstag könnte es bei bewölktem Himmel bei Tageshöchsttemperaturen von 26 Grad vereinzelte leichte Regenschauer geben. Nach dieser Wetterprognose steht einem hochkarätigem Renn-Nachmittag nichts im Wege.

Abgesehen von den möglichen Vorentscheidungen in den Meisterschaften erwarten wir das Comeback von Ken Roczen (Suzuki), der dieses Rennen eher allerdings eher als Training für die im September beginnenden SMX-Playoffs betrachtet.

Falls der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence seinen Vorsprung in der Tabelle von 47 auf 50 oder mehr Punkte ausbauen kann, wäre er schon in Unadilla Champion.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 412

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 365, (-47)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 324, (-88)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 315, (-97)

5. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 293, (-119)

6. Jorge Prado (ESP), Kawasaki, 224, (-188)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-208)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 182, (-230)

9. Valentin Guillod (CHE), Yamaha, 156, (-256)

10. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151, (-261)

Sofern Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan seinen Vorsprung von 51 Punkten gegenüber Jo Shimoda (Honda) hält oder ausbaut, wäre er vorzeitig Champion der 250er Klasse. In diesem Falle hat 'Dangerboy' angekündigt, beim Saisonfinale in Budds Creek in die 450er Klasse zu wechselt, um gegen Jett Lawrence anzutreten.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 11:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 418

2. Jo Shimoda (JPN), Honda, 367, (− 51)

3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 286, (− 132)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 265, (− 153)

5. Tom Vialle (FRA), KTM, 242, (− 176)

6. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 239, (− 179)

7. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 197, (− 221)

8. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 180, (− 238)

9. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 180, (− 238)

10. Jordon Smith (USA), Triumph, 171, (− 247)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Unadilla*)



Samstag, 16.08.2025



16:00 – Qualifying

19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:30 – 250 ccm, Lauf 2

22:30 – 450 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr