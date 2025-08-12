Ken Roczen (Suzuki): Comeback in Unadilla?

Motocross-Held Ken Roczen kündigt seine Rückkehr in die US-Outdoor-Serie beim Meeting in Unadilla Valley am kommenden Samstag an und sorgt damit bei den Fans für einen Hype.

Ken Roczen überraschte am 11. August mit einer Ansage: Der gebürtige Deutsche erklärte, dass er nach der Schulter- und Knöchelverletzung seine Rückkehr plant. Der Knüller: Passieren soll dies bereits am kommenden Samstag beim Meeting der US-Motocross-Serie in Unadilla Valley.

Zur Erinnerung: Roczen ist seit Anfang Mai außer Gefecht. Seit drei Wochen sitzt Roczen nach der elfwöchigen Pause wieder auf dem Motorrad. Dem zweifachen Familienvater aus Mattstedt war nach seinen gesundheitlichen Problemen bereits das vorzeitige Saisonende prognostiziert worden.

Roczen war während seiner langen Verletzungspause auch auf Heimaturlaub in Europa, besuchte unter anderem das legendäre Downhill-Mountainbike-Spektakel in Leogang in Salzburg. Hintergrund seines Motocross-Comebacks sind nun einerseits die anstehenden Playoffs in der kombinierten US-Serie.

Aber auch das im September stattfindende Motocross der Nationen (MXoN) auf der Piste von Ironman könnte ein Antrieb sein, bei dem das Team Deutschland mit Ken Roczen und Simon Längenfelder jedenfalls schon zwei absolute Top-Asse am Start haben würde. Längenfelder hat als WM-Leader im Moment gute Chancen, nach Roczen im Jahr 2011 wieder einen WM-Titel für Deutschland in der Klasse MX2 zu holen.