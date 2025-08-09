Haiden Deegan (Yamaha) weiter auf Meisterschaftskurs

Mit einem Doppelsieg gewann Star Racing Yamaha Werksfahrer Haiden Deegan das Ironman National in Crawfordsville (Indiana) und befindet sich damit auf Kurs, die Meisterschaft vorzeitig zu gewinnen.

9. Lauf der US Nationals in Crawfordsville (Indiana): Der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda gewann den Holeshot zum ersten Lauf und führte das Rennen 12 Runden lang an. Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) startete im Bereich der Top-3, überholte zunächst Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll und startete nach der Hälfte des Rennens einen Zwischenspurt, um die Lücke zu Shimoda zu schließen. In einer Rechtskehre bremste Deegan den Japaner aus und gewann den ersten Lauf am Ende mit einem Vorsprung von 7,9 Sekunden. Erst nach knapp einer Minute folgte auf Platz 3 Tom Vialle (KTM) und der Rest des Feldes.

Haiden Deegan zog den Holeshot zum zweiten Lauf und ließ in diesem Rennen keinerlei Zweifel aufkommen, dass er sich mit zwei dominierenden Laufsiegen auch den Tagessieg sichern würde. 'Dangerboy', der in Crawfordsville auch für die amerikanische Nationalmannschaft für das Motocross der Nationen am 5. Oktober nominiert wurde, gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 12,3 Sekunden vor Shimoda. Tom Vialle startete erneut auf Platz 3, wurde im zweiten Lauf mit 32 Sekunden Rückstand Dritter und damit auch Dritter in der Tageswertung. Mit diesem Podium verbesserte sich der Franzose nach seiner Verletzungspause in der Tabelle von Platz 6 auf Rang 5.

Der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup konnte in Crawfordsville besonders im ersten Lauf auf Rang 5 überzeugen. Mit einem 5-9-Ergebnis wurde er am Ende Sechster der Gesamtwertung.

Nach 9 von 11 absolvierten Meisterschaftsrunden konnte Haiden Deegan seinen Vorsprung an der Tabellenspitze von 45 auf 51 Punkte ausbauen. Wenn er nach dem nächsten Meisterschaftslauf in Unadilla einen Vorsprung von 50 oder mehr Punkten hat, kann er schon in der kommenden Woche zum Champion gekürt werden.

Ergebnis Ironman National 250 ccm:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 1-1

2. Jo Shimoda (J), Honda, 2-2

3. Tom Vialle (F), KTM, 3-3

4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 4-6

5. Drew Adams (USA), Kawasaki, 8-5

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-9

7. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 7-8

8. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 14-4

9. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 11-10

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 9-12

…

14. Julien Beaumer (USA), KTM, 15-13

...

DNS: Chance Hymas (USA), Honda

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 418

2. Jo Shimoda (JPN), Honda, 367, (− 51)

3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 286, (− 132)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 265, (− 153)

5. Tom Vialle (FRA), KTM, 242, (− 176)

6. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 239, (− 179)

7. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 197, (− 221)

8. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 180, (− 238)

9. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 180, (− 238)

10. Jordon Smith (USA), Triumph, 171, (− 247)