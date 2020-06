US Nationals: Eröffnungsrunden mit Fans

Szenen wie hier in RedBud soll es bei den US Nationals nicht geben

Die US Nationals sollen am 18. Juli in Crawfordsville beginnen. Zuschauer an der Strecke sind mit Auflagen des 'social distancings' für die ersten beiden Runden zugelassen. Der Kalender wird schrittweise ergänzt.

Der Serienvermarkter der US Nationals, 'MX Sports Pro Racing', hat bestätigt, dass die geplante Eröffnungsrunde der Lucas Oil Pro Motocross-Meisterschaften am 18. Juli in Crawfordsville auf dem 'Ironman Raceway' im Bundesstaat Indiana mit Zuschauerpräsenz stattfinden kann. Auch die zweite Runde in Jacksonville/Florida am 25. Juli wurde bestätigt und mit Zuschauerpräsenz unter Auflagen genehmigt.

«Obwohl die Strecken für den Freizeitgebrauch wieder geöffnet sind, gibt es immer noch unterschiedliche behördliche Vorschriften in Hinblick auf die Zuschauerpräsenz bei Sportveranstaltungen», erklärte Roy Janson, Competition Direktor von 'MX Sports Pro Racing'.

«Deshalb wird der Zeitplan für die Lucas Oil Pro Motocross-Meisterschaften 2020 schrittweise eingeführt, da zusätzliche Veranstaltungsorte grünes Licht erhalten, um die Fans willkommen zu heißen. Jeder Veranstalter steht in ständigem Kontakt mit den lokalen Behörden, um alle Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen.

Bei den Events der US Nationals sollen die Regeln des 'social distancings' eingehalten werden. «Die Interaktionen zwischen Zuschauern und Wettbewerbern und Teammitgliedern sollen eliminiert werden. Dies bedeutet, dass der Zugang zum Fahrerlager nur auf qualifiziertes Personal beschränkt ist.»

Kalender US Nationals 2020:

18. Juli - Crawfordsville/IN

25. Juli - Jacksonville/FL

TBA:

Washougal/WA

High Point/PA

Southwick/MA

RedBud/MI

Thunder Valley/CO

Unadilla/NY

Loretta Lynn National, TN

Millville/MN

BuddsCreek/MD

Pala/CA