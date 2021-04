Cooper Webb (KTM) nach Platz 6: «Ein harter Tag»

Red Bull-KTM-Star Cooper Webb musste nach einem guten Beginn im Finallauf des Supercross von Atlanta 2 am Ende mit Rang 6 zufrieden sein.

Für KTM-Hoffnungsträger Cooper Webb begann der Finallauf in Atlanta-2 mit Rang 2 nach Wunsch. Dann fuhr Webb auf Platz 3, doch als der Supercross-Champion von 2019 später im Rennen in einer Kampfgruppe auf Platz 5 unterwegs war, übte er wieder Druck auf den viertplatzierten Justin Barcia (GASGAS) aus – er kam aber nicht vorbei.

Genau in dieser Phase rutschte Webb aus und beendete das Finale somit auf Platz 6. «Es war ein doch recht harter Tag für uns», stellte der Tabellenführer fest. «Mein Start im Finale war gut. Ich war in der Position, in welcher ich sein wollte, konnte es aber nicht durchziehen.»

Webb weiter: «Ich bin dann deutlich besser ins Fahren gekommen, habe Barcia vor mir eingeholt und versuchte dann auch, an ihm vorbeizugehen. Es waren einige enge Momente dabei, bis ich dann an der Mauer sein Hinterrad touchiert habe und zu Boden gegangen bin.»

Webb gesteht: «Es ist sicher ein Dämpfer, aber wir werden für Atlanta-3 zurückkommen, mit dem Team wieder arbeiten und hoffen, dass wir dann wieder im Kreis der Sieganwärter sein werden.»

Red Bull-KTM-Werkspilot Cooper Webb führt nun vor den letzten drei Events mit 13 Punkten Vorsprung auf Atlanta-2-Sieger Ken Roczen (Honda).

Ergebnis SX-WM Atlanta-2:



1. Ken Roczen (D), Honda

2. Chase Sexton (USA), Honda

3. Jason Anderson (USA), Husqvarna

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

6. Cooper Webb (USA), KTM

7. Marvin Musquin (F), KTM

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

9. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

10. Joey Savatgy (USA), KTM

11. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

12. Martin Davalos (USA), KTM

13. Broc Tickle (USA), Honda

14. Max Anstie (GBR), Suzuki

15. Tyler Bowers (USA), Kawasaki

16. Josh Hill (USA), Yamaha

17. Cade Clason (USA), Kawasaki

18. Justin Starling (USA), KTM

19. Henry Miller (USA), KTM

20. Scott Champion (USA), Yamaha

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen



1. Cooper Webb (USA), KTM, 313

2. Ken Roczen (D), Honda, 300, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 278, (-35)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 246, (-67)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 215, (-98)

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 211, (-102)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 192, (-120)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 183, (-130)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 168, (-145)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 166, (-147)