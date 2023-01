Jett Lawrence (Honda) siegt in San Diego, Thury P16

Jett Lawrence siegt in San Diego

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann HRC-Werksfahrer Jett Lawrence den 2. Lauf der 250 Westküsten-Meisterschaften vor RJ Hampshire (Husqvarna) und Cameron McAdoo (Kawasaki). Dominique Thury wurde 16ter.

2. Lauf der US Westküstenmeisterschaft in San Diego: Jett Lawrence (Honda) gewann den Holeshot vor Lopez und Nicoletti. Levi Todd, Stilez Robertson und Mitchell Harrison verhakten sich am Ende der Startgeraden und flogen heftig ab.

Jett Lawrence kontrollierte das Rennen von der Spitze und dominierte von der ersten bis zur letzten Runde. Hinter ihm machte allerdings RJ Hampshire das Rennen spannend: Er startete im Bereich von P6 ins Finale und kämpfte sich bis auf P2 nach vorne. P2 erreichte er in der letzten Runde, als er Cameron Mcadoo überholen konnte.

Stilez Robertson (Yamaha), der in der ersten Kurve in den Crash verwickelt war, fuhr im Finale noch auf P6 nach vorne.

Dominique Thury (Yamaha) erreichte P16 im Zeittraining. Mit P8 im Vorlauf qualifizierte er sich direkt für das Finale, das er auf P16 beendete. Damit rangiert der Deutsche auf P20 der Gesamtwertung.

Ergebnis San Diego 250 West:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

3. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki

4. Enzo Lopez (USA), Yamaha)

5. Pierce Brown (USA), GASGAS

6. Stilez Robertson (USA), Yamaha

7. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

8. Phil Nicoletti (USA), Yamaha

10. Derek Kelly (USA), KTM

...

16. Dominique Thury (GER), Yamaha

250 West Meisterschaftsstand nach Lauf 2 von 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 52

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 46, (-6)

3. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki, 42, (-10)

4. Enzo Lopez (USA), Yamaha), 36, (-16)

5. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 35, (-17)

6. Stilez Robertson (USA), Yamaha), 31, (-21)

...

22. Dominique Thury (GER), Yamaha, 7 (-45)