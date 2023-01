Vorschau und Zeitplan, Supercross San Diego

Im brandneuen Snapdragon Stadium von San Diego (Kalifornien) findet der 2. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften statt. Ken Roczen (Suzuki) rangiert nach dem Saisonauftakt in Anaheim auf P5.

Nachdem letzte Woche der 2. Lauf der US Supercross-Meisterschaften von Oakland witterungsbedingt auf den 18. Februar verschoben werden musste, findet am kommenden Wochenende in San Diego der 2. Lauf der Meisterschaften im 2022 eröffneten Snapdragon Stadium von San Diego (Kalifornien) statt.

In beiden Klassen sind bereits Piloten verletzungsbedingt ausgefallen. In San Diego wird der französische Red Bull KTM Werksfahrer Marvin Musquin fehlen, da er sich in dieser Woche eine Handgelenksverletzung zugezogen hat und vermutlich länger ausfallen wird. In der 250er-Westküstenmeisterschaft muss Kawasaki-Werksfahrer Austin Forkner nach seinem Kreuzbandriss in Anaheim pausieren. GASGAS-Werksfahrer Pierce Brown, der im Vorlauf von Anaheim nach Crash ausschied, wird aber in San Diego wieder am Start stehen können.

Nach seinem überzeugenden Sieg in Anaheim hat Titelverteidiger Eli Tomac (Yamaha) die Meisterschaftsführung übernommen. Cooper Webb (KTM) und Chase Sexton (Honda) hinterließen beim Saisonauftakt einen guten Eindruck.

Ken Roczen nutzte die Zeit für weitere Tests auf seiner Suzuki. Der Deutsche belegt nach dem ersten Rennen Rang 5 der Gesamtwertung.

Meisterschaftsstand nach Lauf 1 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 26

2. Cooper Webb (USA), KTM, 23, (-3)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 21, (-5)

4. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 19, (-7)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 18, (-8)

6. Colt Nichols (USA), Honda, 17, (-9)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 16, (-10)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 15, (-11)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 14, (-12)

10. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 13, (-13)

In der 250er-Westküstenmeisterschaft hat der amtierende Ostküstenmeister Jett Lawrence (Honda) das Zepter übernommen.

250West Meisterschaftsstand nach Lauf 1 von 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 26

3. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki, 23, (-3)

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 21, (-5)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 19, (-7)

5. Max Vohland (USA), KTM, 18, (-8)

6. Enzo Lopez (USA), Yamaha), 17, (-9)

Die Rennen können im kostenlosen Livetiming und im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Livetiming:



Livestream:

Der Videopass kostet in Deutschland inklusive Steuern 190 US$. Nach dem aktuellen Umrechnungskurs entspricht das ca. 188 € *).

Zeitplan Supercross Dan Diego *)

Samstag, 21.1.2023

22:05: 250SX Gruppe C Qualifying 1

22:20: 250SX Gruppe B Qualifying 1

22:35: 250SX Gruppe A Qualifying 1

22:50: 450SX Gruppe A Qualifying 1

23:05: 450SX Gruppe B Qualifying 1

23:20: 450SX Gruppe C Qualifying 1

Sonntag, 22.1.2023

00:20: 250SX Gruppe C Qualifying 2

00:35: 250SX Gruppe B Qualifying 2

00:50: 250SX Gruppe A Qualifying 2

01:05: 450SX Gruppe A Qualifying 2

01:20: 450SX Gruppe B Qualifying 2

01:35: 450SX Gruppe C Qualifying 2

Abendprogramm:

04:06: 250SX Vorlauf 1

04:20: 250SX Vorlauf 2

04:34: 450SX Vorlauf 1

04:48: 450SX Vorlauf 2

05:22: 250SX LCQ

05:35: 450SX LCQ

Finals:

05:54: 250SX Finale

06:27: 450SX Finale

*) Angaben in MEZ ohne Gewähr