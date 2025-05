Haiden Deegan (Yamaha) ist vorzeitig West-Champion

Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan gewann in Denver nach einer umstrittenen Aktion gegen seinen Teamkollegen Cole Davies den 9. Lauf der US-Westküsten-Meisterschaften und wurde vorzeitig Champion.

9. Lauf der der US Westküsten-Meisterschaften im Empower Field at Mile High in Denver (Colorado): Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer war im Qualifying der Schnellste, doch im Vorlauf erwischte er keinen guten Start und musste sich mit Platz 6 begnügen, was keine gute Ausgangssituation für den Start ins Finale war. Tabellenführer Haiden Deegan gewann den ersten Vorlauf, sein neuseeländischer Star Racing Yamaha Teamkollege Cole Davies gewann den zweiten Vorlauf.

Im Finale zog Davies den Holeshot vor seinen Teamkollegen Michael Mosiman und Haiden Deegan. Deegan startete im Bereich von Platz 3 und setzte sich nach der Hälfte des Rennens gegen seinen Teamkollegen Michael Mosiman durch. In den letzen Runden schloss Deegan die Lücke zum führenden Davies und nutzte eine Linkskehre, um mit einem harten Blockpass am Neuseeländer vorbei in Führung zu gehen. Davis wurde bei diesem Manöver von der Strecke gedrückt und fiel auf Platz 5 zurück. Der Zwischenfall wurde von den AMA-Offiziellen noch einmal unter die Lupe genommen. Bei diesem Manöver ging es nicht nur um den Tagessieg, sondern auch um die Meisterschaft.

Der Zwischenfall wurde nicht sanktioniert, Haiden Deegan wurde als Sieger gewertet und mit 25 Punkten Vorsprung wurde er vorzeitig Westküsten-Champion. Die Fans im Empower Field quittierten dies allerdings mit lautstarken Buhrufen. Deegan ist und bleibt eine umstrittene Persönlichkeit im Supercross, doch unabhängig von seinem Auftreten und seinen schrillen Aktionen neben der Strecke ist er aufgrund seiner Leistungen zweifellos ein verdienter Champion, dem Respekt gebührt. Davies, der bis zu diesem Rennen noch Titelchancen hatte, zeigte sich im Ziel frustriert über Deegans Aktion und den damit verbundenen Zerstörung seiner Titelhoffnungen.

Julien Beaumer (KTM) und Garrett Marchbanks (Kawasaki) standen in Denver auf dem Podium. Dominique Thury beendete das kombinierte Qualifying auf Rang 27. Nach Platz 12 im zweiten Vorlauf musste er ins Last Chance Qualifying, das er auf Rang 12 beendete und verpasste damit den Einzug ins Finale.

Am kommenden Wochenende findet in Salt Lake City das Saisonfinale mit dem East/West Showdown statt. Bei diesem Rennen wird dann noch die Entscheidung in der Ostküstenmeisterschaft fallen.

Ergebnis West, Denver:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha

2. Julien Beaumer (USA), KTM

3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki

4. Jordon Smith (USA), Triumph

5. Cole Davies (NZ), Yamaha

6. Coty Schock (UsA), Yamaha

7. Michael Mosiman (USA), Yamaha

8. Drew Adams (USA), (Kawasaki)

9. Jo Shimoda (J), Honda

10. Enzo Lopes (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 9:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 196 Punkte

2. Cole Davies (NZ), Yamaha, 171, (-25)

3. Julien Beaumer (USA), KTM, 167, (-29)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 149, (-47)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 131, (-65)

6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 130, (-66)

7. Jordon Smith (USA), Triumph, 126, (-70)

8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 114, (-82)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 73, (-123)

10. Lux Turner (USA), KTM, 65, (-131)

…

25. Dominique Thury (D), Yamaha, 12 (-184)