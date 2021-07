Rallycross-Weltmeisterschaft bei Red Bull TV

Nach so vielen Monaten des Wartens ist es endlich soweit: Die FIA Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) 2021 startet, das Geschehen kann auf Red Bull TV verfolgt werden.

Die besten Rallycross-Piloten der Welt treten an diesem Wochenende bei der WRX Catalunya gegeneinander an: auf der Strecke von Barcelona, auf der auch der Große Preis von Spanien stattfindet. Der amtierende Champion Johan Kristofferson ist zurück, ebenso die Brüder Timmy und Kevin Hansen, ganz zu schweigen von Ex-Champion Timur Timerzyanov.

Neun Runden finden in ganz Europa statt – und Red Bull TV berichtet über das Geschehen: Live-Action und alle Highlights aus der spektakulärsten Form des Motorsports der Welt, die das Beste aus Racing und Rallye vereint. Mehr als 60 Rennen sind in zwei Tage Rad-an-Rad-Kämpfe verpackt.

Auftakt in Barcelona

Die diesjährigen neun Läufe der FIA Rallycross-Weltmeisterschaft bilden die letzte Saison, bevor die Serie 2022 auf ein rein elektrisches Format umgestellt wird. Auf der Grand-Prix-Strecke von Barcelona findet seit 2015 auch eine Rallycross-Strecke – sowohl aus Asphalt als auch aus Schotter – statt. Die Runde misst insgesamt 1,125 Kilometer, bestehend aus 60,4 % Asphalt und 39,6 % Schotter, mit einer 151 Meter langen Joker-Strecke. Es ist eine der schnellsten Strecken im Kalender, die Autos und Fahrer an ihre Grenzen bringt.

In Vorbereitung auf das neue Elektrozeitalter des Rallycross kommen in der neuen RX2e-Kategorie bereits erstmals vollelektrische Autos zum Einsatz. Der Blick in die Zukunft beginnt in Barcelona bei Nacht unter Flutlicht, um für spektakuläre Action rund um die Uhr zu sorgen. Beim Heimdebüt sind drei spanische Fahrer vertreten: Pablo Suárez, Pepe Arqué und José-Luis Garcia Molina.

Der amtierende Meister Kristofferson wechselt dieses Jahr die Teams in den Kader von KYB EKS JC, der im vergangenen Jahr den Teamtitel auf Anhieb holte. Wie wird sich der Schwede, einer der stärksten Fahrer in diesem interessanetn Sport, an sein neues Umfeld anpassen?

Was macht World RX so besonders

Denken Sie, dass die Formel 1 schnell ist? Die RX1-Autos beschleunigen dank 600-PS-Motoren in einem leichten Spaceframe-Chassis tatsächlich schneller als ein Formel-1-Auto. Und mit der neuen Elektro-Formel ab dem nächsten Jahr wird es 2022 noch schneller. Mit einer Reihe kurzer, scharfer Rennen ist es Unterhaltung ohne Ende.

Red Bull TV bringt dir die ganze World RX-Action und Einblicke aus Katalonien. Mit globalen Rechten ist Red Bull TV die Heimat der kostenlosen Berichterstattung für Motorsportfans weltweit. Fans können eines der aufregendsten Motorsport-Events der Welt live oder auf Abruf über die Red Bull TV App und online verfolgen. Neu zur Saison 2021 kombiniert unsere exklusive 15-minütige Preview-Show auf YouTube und der Red Bull TV App Fahrerinterviews mit einem Ausblick auf das, was am Wochenende kommt.

Am Renntag gibt es auf Red Bull TV eine exklusive 60-minütige Live-Show mit folgenden Inhalten:

• Netz

• Qualifizierende Überprüfung

• Welt-RX-Halbfinale

• RX2e-Finale

• Welt-RX-Finale

• Podium

• Höhepunkte

Jede Sendung kann live angesehen werden.

Zeitplan auf Red Bull TV:

Verfügbar auf YouTube und Red Bull TV

Samstag, 24. Juli:

18:45 Uhr:Red Bull TV Exklusive Pre-Show

Samstag, 24. Juli:

19:00 Uhr MESZ Halbfinale und Finale beginnen mit einem einstündigen Programm.

(Hinweis, die 60-minütige LIVE-Show ist nicht exklusiv für Red Bull TV)