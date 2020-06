Vater und Sohn Carlos Sainz zu ihrer Leidenschaft

Das spanische Duo mit dem gleichen Namen Carlos Sainz diskutiert über Dakar, Formel 1, Rallye-Weltmeisterschaft und den berühmten Spitznamen « El Matador», Carlos Sainz ist ein Synonym im Motorsport.

Mit 58 Jahren ist Carlos Sainz Senior eine Rallye-Legende, sowohl bei der Rallye-Weltmeisterschaft als auch in jüngerer Zeit bei der Rallye Dakar. Und sein gleichnamiger Sohn, Carlos Sainz Junior steht kurz vor dem Start seiner sechsten Formel-1-Saison bei Ferrari.

Im Red Bull-Interview diskutieren sie ihre jeweiligen Reisen nach oben und die Leidenschaft, die sie zusammenbringt-

Zu Sainz Senior: Sie haben die Geschichte der Rallye wirklich miterlebt. Was können Sie uns über diese Ära erzählen?

Carlos Sainz Senior: «Ich hatte so viel Glück, in den alten Tagen der Rallye zu leben, als alles möglich war. Wir hatten lange Rallye, sind viel in die Nacht gefahren. Ich habe alle Veränderungen während der Rallye-Zeiten bis jetzt auch miterlebt. Ich hatte das Glück, all diese Übergänge zu leben.»

Senior: Was war Ihr Lieblingsauto während Ihrer Karriere? Ein Moment, der Ihnen in den Sinn kam?

Senior: «Es ist immer schwierig zu antworten, da man jedes Auto seiner Zeit zuordnen muss, um es richtig zu beurteilen. Weil es nicht fair ist, ein Auto von 2004 mit einem Auto von 1990 zu vergleichen. Es wäre schön, jedes kleine Detail aus dem Besten eines jeden Autos auszuwählen und ein solches Auto zu bauen. Das würde viel Spaß machen. Ich kann den Toyota Celica nicht vergessen, in dem ich die beiden Meisterschaften gewonnen habe, den Subaru, den Ford Focus, den Escort und später den Xsara.»

Senior: Wer war Ihr härtester Teamkollege?

Senior: «Es ist schwer zu sagen. Ich hatte fantastische Teamkollegen, sehr stark, wie Juha Kankkunen, Didier Auriol, sicher, Colin McRae. Ich war in den meisten Jahren mit ihm zusammen. Er war gegen Ende und vor seinem plötzlichen und sehr traurigen Unfall ein guter Freund von mir. Dann Sébastien Loeb, den kann nicht übergehen. Ich habe großen Respekt vor all diesen Champions.»

Junior: Und Sie wann haben Sie gemerkt, dass Sie eine Leidenschaft für den Einstieg in die Formel 1 haben?

Junior: «Ich würde mit meiner Leidenschaft für Autos beginnen. Ich hatte ein Auto zu Hause oder in der Nähe meines Hauses, seit ich zwei Jahre alt war - ein Elektroauto, mit dem ich zuerst Donuts gemacht habe und ich seitwärts durch den Hinterhof gefahren bin. Und ich fing an, drinnen Kart zu fahren, als ich fünf Jahre alt war. Als sich plötzlich alles entwickelte, begann meine Karriere mehr in Richtung Kart zu gehen. Dann ging ich 2005 zum Großen Preis von Spanien und dort habe ich mich richtig in die Formel 1 verliebt. Seitdem war es mein Ziel, Formel-1-Fahrer zu werden.

Junior: Hätten Sie jemals Lust, an der Rallye Dakar teilzunehmen?

Junior: «Die Dakar, ich werde es versuchen, aber bis dahin wird mein Vater wahrscheinlich über 70 Jahre alt sein und ich hoffe bis dahin auf die Gesundheit meiner Mutter und seiner selbst, dass er nicht mehr Rennen fährt. Mein Ziel ist es, irgendwann eine Rallye zu fahren. Ich bin momentan so auf die Formel 1 konzentriert, dass ich mich auf nichts anderes konzentrieren kann.

Was ist für Sie beide der größte Unterschied in der Renntechnologie von der Rallye zur Formel 1?

Junior: «Zunächst müssen wir mit den Bedingungen beginnen. Ein Formel-1-Fahrer fährt auf einer Strecke, auf der er die Kurven nach dem Qualifying und dem Rennen genau kennt, welche Ausrüstung er verwenden und welche Linie er nehmen muss. Es geht um Präzision und darum, wie gut man dieses Auto bis zur absoluten Grenze ausnutzen und versuchen kann, die letzte Zehntelsekunde herauszuholen. Rallye fahren ist dasselbe mit etwas mehr Improvisation und Gefühl.»

Senior: «Jeder sucht das letzte Zehntel, ob auf einer Rennstrecke oder bei einer Rallye. Wenn Sie ein Rallye-Auto auf Schotter fahren, haben Sie den Eindruck, dass das Auto viel rutscht, aber Sie werden wirklich den letzten Zentimeter der Strecke nehmen und so ruhig wie möglich fahren. Das Fahren auf Asphalt hat viele Ähnlichkeiten mit Rundstreckenrennen, und natürlich ist die Rallye Dakar eine völlig andere Disziplin. Wir bewegen uns in völlig entgegengesetzten Seiten und mit dem größten Unterschied zwischen zwei Autos zwei Wettbewerbsautos der Welt, Formel 1-Auto und Rallye-Auto, aber die Philosophie ist dieselbe.»

Senior, woher kommt der Spitzname «El Matador»?

Senior: «Im ersten Jahr, als ich zur Rallye-Weltmeisterschaft kam, waren meine Teamkollegen Kankkunen und Juha Piironen. Ich glaube, ich war der erste Spanier in einem Werksteam. Sie riefen mich ‚Hey, Matador’ an, als ich hart pushte und aus Spanien komme. Sie kannten nur Matador, Siesta und Paella, und sie entschieden, dass 'Matador' der Spitzname war, der mir am nächsten kam. Von dort ging es weiter.»

Senior: Wie glücklich sind Sie, dass Ihr Sohn Ihnen in den Motorsport gefolgt ist?

Senior: «Wie Sie sich vorstellen können, bin ich ein stolzer Vater, aber mehr noch, weil ich denke, dass er sehr hart gearbeitet hat, um dort anzukommen, wo er jetzt ist. Er entschied sich für die Formel 1. Wenn er sich für die Rallye entschieden hätte, hätte ich ihm viel mehr helfen können. Ich versuche ihm zu helfen, wann immer ich kann, aber jetzt immer weniger. Er ist bereits 25 und weiß, was er zu tun hat. Ich folge einfach wie ein anderer Fan - vielleicht ein besonderer Fan!

Wie wettbewerbsfähig sind Sie beide zusammen?

Senior: «Natürlich! In Autos ist es schwierig, gegeneinander zu kämpfen, weil er schon auf Rennstrecken viel besser ist als ich. Bei der Rallye hat er ein sehr gutes Gefühl. In anderen Sportarten kämpfen wir auch. Jedes Mal wird es schwieriger, aber es gibt noch ein paar Dinge, bei denen ich ihn in Schwierigkeiten bringen kann.

Junior: «Manchmal…, schlägt er mich beim Golf oder Squash um eine Meile. Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals in geraden Runden schlagen werde, bis er zu alt ist.