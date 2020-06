Millener: «Darum testet M-Sport zurzeit nicht»

Nachdem M-Sport Ford Anfang dieses Monats entschieden hat, seine Ford Fiesta WRC nicht zum Testen zu schicken, wird es erst nach Bekanntgabe des WM-Kalenders gezielter testen.

Toyota Gazoo Racing und Hyundai Motorsport entschieden sich beide dafür, ein 19-Tage-Fenster zu nutzen, um mit ihren Autos in Finnland zu fahren, nachdem die FIA ein wegen des Coronavirus verhängtes vorübergehendes Testverbot beendet hatte.

Die Testbestimmungen für den Rest dieser Saison wurden auf der Sitzung des FIA-Weltrats am vergangenen Freitag bestätigt. Vor dieser Abstimmung einigten sich die Teams auf vier aufeinander folgende Tage, aber M-Sport entschied sich dafür, Budget zu sparen und den Test zu überspringen.

«Wir haben keinen besonders überzeugenden Grund gesehen, in Finnland zu testen, wenn wir wissen, dass wir dieses Jahr dort nicht antreten werden», sagte Richard Millener, Teamchef von M-Sport Ford. «Neben dem finanziellen Aspekt gab es auch die Überlegung, dass wir die Mitarbeiter nicht aus dem Urlaub zurückholen konnten, um den Test durchzuführen, und angesichts der Quarantänevorschriften in Großbritannien war das Reisen für uns ziemlich kompliziert.»

«Wir haben das Gefühl, dass wir lieber warten, wie der Kalender aussieht, und dann unseren Testplan erstellen. Es gibt nicht so viele sinnvolle Strecken zum Testen. Das hätten wir an unserem ständigen Standort in Greystoke tun können. Bis wir uns für Tests entschieden haben, werden wir die Ressource sparen», fügte er hinzu.